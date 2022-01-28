В Волгоградской области 4G сеть билайн выросла более чем в 4 раза

Телеком 28.01.2022 12:45
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28.01.2022 12:45
Билайн наращивает темпы развития сети последние несколько лет, и в 2021 году они стали самыми высокими за всю историю компании. Всего в результате масштабной стройки за 4 года сеть 4G в Волгоградской области рекордно выросла – больше чем в 4 раза.
Оператор развивает сеть реагируя на возрастающие потребности клиентов. Все больше абонентов компании используют видеозвонки, голосовые сообщения в мессенджерах, смотрят HD-фильмы, слушают в пути музыкальные стриминговые сервисы без потери качества. В итоге за четыре года клиенты билайн увеличили потребление трафика в 5 раз.
В 2021 году компания развивала сеть в более чем 20 населенных пунктах Волгоградской области.
Среди них Волгоград, Волжский, Средняя Ахтуба, Колхозная Ахтуба, Камышин, Быково, Николаевск, Котельниково и другие. Постоянное развитие сети улучшает для клиентов качество сервиса даже в условиях многократного роста трафика. Базовые станции, построенные в 2021 году, увеличили скорость загрузки информации, что упростило клиентам использование современных сервисов и «тяжелого» контента.
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