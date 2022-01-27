Сильный снегопад накроет Волжский и Среднюю Ахтубу





Сегодня на территории Волгоградской области вновь прогнозируют осадки в виде снега. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на погодные ресурсы, эпицентром снегопада будет Волжский и близлежащие районы, в частности, Средняя Ахтуба. Ближе к полудню эти населенные пункты начнет заметать снегом. Власти Волжского уже предупредили жителей об изменении погодных условий и попросили соблюдать меры безопасности. Так, в городе ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, а толщина выпавшего снега может достигнуть 5 сантиметров. В Волгограде также прогнозируют снег, но не такой сильный, как в Волжском. К вечеру вьюга переместится в сторону Ленинского района, а далее - в Астраханскую область.



