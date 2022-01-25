



Банк «Открытие» выставил на торги помещение бывшей гостиницы Classic площадью 680 м2 Волгограде. Объект находится в центре города на первом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Кубанская, 15. Стартовая стоимость объекта - 24 млн рублей.

Помещение под гостиницу в доме 2004 года постройки использовалось с 2014 года. В отеле 19 номеров – стандартных, семейных и повышенной комфортности. Они оснащены сплит-системами, беспроводным интернетом по технологии wi-fi, кабельным и спутниковым телевидением. На территории гостиницы находятся ресторан, кухня, просторный холл с ресепшн, комната администратора, склад/гладильная, прачечная. Перед входом имеется парковка. Все главные инженерные системы: электричество, холодная и горячая вода, канализация – в исправном состоянии.

Помещение подходит для арендного бизнеса, офисных и банковских организаций, представительств компаний, медицинской клиники или отеля с небольшим рестораном.

Здание имеет очень выгодное расположение: в Центральном районе, неподалеку от самых значимых и посещаемых исторических и культурных мест города. В пару минутах езды находится авто и ж/д вокзал, в шаговой доступности проходит главная автомагистраль Волгограда, по которой можно добраться до любой точки города, а также сетевые продуктовые магазины, школы, театры, собор Александра Невского, парк «Комсомольский сад».