Экономика 25.01.2022 09:37
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25.01.2022 09:37
Банк «Открытие» выставил на торги помещение бывшей гостиницы Classic площадью 680 м2 Волгограде. Объект находится в центре города на первом этаже многоквартирного дома по адресу: ул. Кубанская, 15. Стартовая стоимость объекта - 24 млн рублей.
Помещение под гостиницу в доме 2004 года постройки использовалось с 2014 года. В отеле 19 номеров – стандартных, семейных и повышенной комфортности. Они оснащены сплит-системами, беспроводным интернетом по технологии wi-fi, кабельным и спутниковым телевидением. На территории гостиницы находятся ресторан, кухня, просторный холл с ресепшн, комната администратора, склад/гладильная, прачечная. Перед входом имеется парковка. Все главные инженерные системы: электричество, холодная и горячая вода, канализация – в исправном состоянии.
Помещение подходит для арендного бизнеса, офисных и банковских организаций, представительств компаний, медицинской клиники или отеля с небольшим рестораном.
Здание имеет очень выгодное расположение: в Центральном районе, неподалеку от самых значимых и посещаемых исторических и культурных мест города. В пару минутах езды находится авто и ж/д вокзал, в шаговой доступности проходит главная автомагистраль Волгограда, по которой можно добраться до любой точки города, а также сетевые продуктовые магазины, школы, театры, собор Александра Невского, парк «Комсомольский сад».
Аукцион по продаже здания состоится 1 февраля 2022 года на электронной площадке Росэлторг https://www.roseltorg.ru/procedure/COM29122100081.
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