Банк «Открытие»: 13% жителей ЮФО никогда не брали кредиты





Среди жителей Южного федерального округа лишь 13% никогда не брали кредитов. При этом у 85% есть кредитная история. Из них 55% имеют активные кредиты, а у 29% все займы погашены. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Среди опрошенных лишь 2% не знают, что такое кредитная история. Каждый третий житель округа (33%) никогда не проверял свою кредитную историю. Еще 22% делают это не чаще, чем раз в два-три года. 32% проверяют кредитную историю не чаще, чем раз в год, и только 13% - регулярно, несколько раз в год.

69% опрошенных заявили, что никогда не допускали просрочки платежей по кредитам. 29% стараются выплачивать кредиты вовремя, но не всегда получается. Лишь 1% признались в регулярных задержках платежей по кредитам.

57% не сталкивались с отказами банков в кредитах из-за кредитной истории. При этом у 29% есть такой опыт. 14% затруднились ответить на этот вопрос.

У 87% нет опыта законного исправления ошибок в своей кредитной истории. 40% из них не делали этого, потому что в их кредитных историях не было ошибок, а 47% просто не проверяли кредитные истории. 6% исправляли кредитные истории через обращение в банк, еще 6% - когда брали кредиты, которые успешно выплачивали.

75% не сталкивались с мошенниками, предлагавшими исправить кредитную историю. 19% получали такие предложения, но отказались.

6% находили при проверке кредитных историй мошеннические кредиты, взятые на свое имя.

Большинство южан (48%) готовы предоставить доступ к своей кредитной историю работодателю по его просьбе (сама такая просьба законна), если им важно получить это место работы. Еще 1% опрошенных уже предоставили такое согласие. 51% считают свою кредитную историю личным делом и не готовы предоставить доступ к ней работодателям.

*Опрос проведен банком «Открытие» 13-18 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.