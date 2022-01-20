Экономика

ВТБ Лизинг в 2021 году нарастил автомобильные продажи на четверть

Экономика 20.01.2022 13:10 Новости компаний
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20.01.2022 13:10 Новости компаний


В 2021 году ВТБ Лизинг передал клиентам на 23% больше автомобилей чем годом ранее. Всего было поставлено 36,3 тысяч автомобилей в 60 регионах страны. Половину нового автопарка составил легковой транспорт (51%), треть пришлась на грузовой сегмент, включая легкий коммерческий транспорт (36%), 13% - суммарно на автобусы и спецтехнику. 9% от всех сделок компании с автотранспортом были подписаны с применением программы льготного лизинга колесного транспорта Минпромторга, 6% договоров по спецтехнике были заключены с использованием программы по льготному лизингу дорожно-строительной техники.
Традиционно больше всего автомобилей получили клиенты компании в Москве – 20% от общего числа. В регионах наибольшее количество передач автотранспорта состоялось в Санкт-Петербурге (5% от совокупного объема), Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 3%). Городами, показавшими самую высокую динамику в продажах, стали Якутск (в 2,8 раза больше, чем годом ранее), Кемерово и Новокузнецк (двукратный рост).
В течение прошедшего периода компания активно развивала работу в сегменте спецтехники, в результате клиенты взяли в лизинг в 2 раза больше машин, чем в 2020 году. Тройка самых популярных марок осталась без изменений: Беларус (11%), JCB (8%) и SDLG (5%).  
«В 2021 году несмотря на сформировавшийся во втором полугодии дефицит машин мы смогли нарастить объем продаж. При этом в декабре мы даже поставили новый рекорд за историю работы компании - передали клиентам более 3,8 тысяч автомобилей за месяц, превысив предыдущий максимальный показатель сентября 2020 года (3,5 тысяч). Мы продолжаем трансформацию автомобильного бизнеса – улучшаем продуктовое предложение, ускоряем процессы, донастраиваем риск-модели, совершенствуем сопровождение сделок и активно развиваем онлайн. Эффективно сотрудничаем с производителями, импортерами и поставщиками техники для того, чтобы получить наиболее выгодные условия для наших клиентов. Важным достижением 2021 года стал запуск на рынок сервиса подписки, с которым мы связываем большие надежды в области работы с физическими лицами», - отметил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Дмитрий Ивантер.
В корпоративном бизнесе ВТБ Лизинг в 2021 г. значительно увеличились продажи в легковом сегменте – крупные клиенты брали в лизинг в десятки раз больше машин, чем годом ранее. Во многом этот рост обусловлен развитием сотрудничества компании с группой «Делимобиль», которая в 2021 году получила более 1300 автомобилей для использования в каршеринге. Также в 2 раза увеличилось число переданных клиентам автобусов. 
В сегменте малого и среднего бизнеса значительно вырос спрос на грузовую технику, включая легкий коммерческий транспорт. Продажи в этой категории увеличились на 42% за год. Наиболее популярными марками в легком коммерческом транспорте стали ГАЗ (39%) и Ford (27%), а среди тяжелой грузовой техники – КАМАЗ (26%), МАЗ (6%) и Тонар (5%).
В новом легковом портфеле ВТБ Лизинг в 2021 году самую большую долю составили седаны – 42%. На втором месте оказались внедорожники и кроссоверы, которые суммарно занимают 36%. В 2,5 раза за год выросли продажи лифтбэков, машины с этим типом кузова заняли третье место с долей 9% от продаж всех легковых ТС. Менее популярны в прошедшем году стали универсалы (8%), минивэны (3%) и хэтчбэки (2%).
В категории легковых автомобилей массового сегмента традиционно решающее влияние на популярность марок оказала программа льготного лизинга Минпромторга. Благодаря скидке на аванс клиенты чаще всего выбирали именно те автомобили, на которые распространяется действие мер господдержки. В топе популярных брендов здесь Lada и KIA – по 16% всех переданных в лизинг в 2021 году легковых машин, при этом продажи KIA в 2021 году увеличились на 22%. Впервые на третье место по популярности у клиентов компании поднялся Hyundai (9% в легковом портфеле компании), продажи марки выросли за год на 47%.
По итогам 2021 года доля премиум-сегмента в новом легковом портфеле ВТБ Лизинг составила 19%. Самым востребованным премиальным брендом у клиентов компании вновь стал BMW (30%), также большой популярностью пользовались Mercedes-Benz (22%) и Audi (11%).

 

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