В Волгоградской области за год появилось 337 детей «из пробирки»





После процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Волгоградской области в 2021 году родилось 337 малышей, из них 29 двоен и одна тройня. Как сообщили в облздраве, ЭКО проводится за счет средств обязательного медицинского страхования и в рамках нацпроекта «Демография». За прошлый год таких процедур было выполнено 1279.

Чаще всего к ЭКО прибегали женщины в возрасте от 30 до 39 лет. Процедурой искусственного оплодотворения воспользовались в прошлом году и пять 25-летних женщин.



