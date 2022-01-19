В Волгоградской области за год появилось 337 детей «из пробирки»

Общество 19.01.2022 13:12
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19.01.2022 13:12
После процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в Волгоградской области в 2021 году родилось 337 малышей, из них 29 двоен и одна тройня. Как сообщили в облздраве, ЭКО проводится за счет средств обязательного медицинского страхования и в рамках нацпроекта «Демография». За прошлый год таких процедур было выполнено 1279.
Чаще всего к ЭКО прибегали женщины в возрасте от 30 до 39 лет. Процедурой искусственного оплодотворения воспользовались в прошлом году и пять 25-летних женщин.
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