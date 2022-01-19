Расследования

Браку с иностранкой в Волгоградской области помешало УФСБ

Расследования 19.01.2022 12:40
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19.01.2022 12:40


Приговор за организацию незаконной миграции вынесен в Михайловке двоим родственникам. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, Жанна Маркелова и ее брат Игорь Любимов осуждены каждый на три года условно с испытательным сроком на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Следствием и судом установлено, что в 2018 году к женщине обратилась знакомая из Азербайджана с просьбой помочь ей в получении разрешения на длительное пребывание в России. Маркелова предложила брату вступить в фиктивный брак с иностранкой, чтобы та получила вид на жительство, а потом и гражданство РФ. Мужчина согласился на это за 10 тысяч рублей, из которых 2 тысячи он отдал сестре. В 2018 году брак зарегистрировали в отделе ЗАГС городского округа г. Михайловка Волгоградской области.  
На основании свидетельства, в марте 2019 года гражданке Азербайджана было выдано разрешение на проживание в РФ сроком на три года, а в 2020 году - вид на жительство, позволяющий ей бессрочно находиться на территории России.
Расследование и оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области.
Подсудимые вину признали в полном объеме. 

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