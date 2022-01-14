«А нам все равно»: в Волгограде снежная метель задержится на два дня





В Волгограде осадки в виде снега будут идти сегодня и все выходные. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградском ЦГМС, накрывшая город метель задержится до субботы, в воскресенье также ожидается небольшой снег. Порывы ветра в Волгограде могут достигать 23 метров в секунду. При этом уже сегодня температура воздуха днем начнет понижаться до -2-4 градусов. Ночные морозы также ослабнут до -4-6 градусов.

Между тем, не всех волгоградцев напугали мороз и метель. Очевидцы сегодня утром запечатлели молодого человека в шортах и в майке на остановке «Современник». От вида невозмутимо стоящего на ледяном ветру парнишки у многих в буквальном смысле слова мороз по коже пробежал.



