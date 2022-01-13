Самое время: 38 елей высадили в центре Волгограда





Масштабная посадка хвойный растений состоялась на нижней террасе Центральной набережной в Волгограде. Как сообщили в мэрии, 38 елей высотой от трех метров появились напротив возводимого у Волги амфитеатра по обе стороны от опор пешеходного моста.

Специалисты поясняют, что зима - самый оптимальный период для высадки хвойных крупномеров. Деревья переносят из питомников вместе с сформировавшимся комом земли, чтобы они лучше приживались.

С наступлением благоприятной погоды также продолжится высадка кустарников и газона. В настоящее время работы по озеленению этого участка набережной выполнены на 95%. В целом новую парковую зону площадью порядка 16 гектар украсят более 10 тысяч деревьев и кустарников. Для ухода за зелеными насаждения предусмотрено 45 зон полива: более 10 километров поливочного водопровода, а также около 9 км капельной системы полива.



