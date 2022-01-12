"Никому мы не сдались": в Волгограде забыли расчистить подходы к школам











Жители микрорайона Семь Ветров в Волгограде пожаловались на скованные льдом пешеходные тротуары около образовательных учреждений. «Звонили утром на горячую линию, нам пообещали обработать дорожки от гололеда, но ничего сделано так и не было!», - рассказали волгоградцы.

По словам жителей микрорайона, пешеходные дорожки возле гимназии №11, школы №102 и лицея «Олимпия» превратились в непроходимый каток. «И как нам теперь отправлять наших детей в школу? Чтобы они там переломали руки и ноги, и это в лучшем случае? Чиновникам даже детей наших не жалко, чего уж про нас, взрослых, говорить», - констатируют волгоградцы. Разъяренные жители попытались снова обратиться на горячую линию и напомнить о насущных проблемах, но во второй раз им не повезло - трубку никто не взял. «Видимо, никому мы не сдались в этом городе», - заключили горожане.

Напомним, сегодня в мэрии Волгограда нашли оправдания проигранной борьбе с гололедом. В муниципалитете пояснили, что частые переходы температуры воздуха через ноль приводят к смыванию талой водой противогололедных реагентов. Из-за этого коммунальщикам приходится возвращаться на те же объекты для повторной обработки. Однако эти оправдания вряд ли могут утешить волгоградцев, уже уставших скользить по скованным льдом улицам города.

Видео читателей ИА "Высота 102".



