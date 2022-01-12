В мэрии Волгограда нашли оправдание проигранной борьбе с гололедом





Частые переходы температуры воздуха через ноль приводят к смыванию талой водой противогололедных реагентов. Из-за этого коммунальщикам приходится возвращаться на те же объекты для повторной обработки. Так, сообщает ИА «Высота 102», объяснили в администрации Волгограда проблемы с обработкой пешеходных зон и тротуаров от гололеда, который доставил немало проблем волгоградцам и вызвал их возмущение плохой уборкой города.

Напомним, в мэрии заверяли, что около 1,5 тысяч дворников стали освобождать внутридомовые территории от льда с пяти утра. В администрации назвали отличников дворового труда. Это – дворы по ул. Пожарского,338 а/б, ул. Минина 10а, ул. 64-й Армии, 131, ул. Федорова, 4 в Кировском районе, на ул. Автотранспортной, 35,37, ул. Грушевской,3 Ворошиловского района, пос. ГЭС, ул. Борьбы,11, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ополченской, 34-36 Тракторозаводского района, ул. Поддубного 12, 14, 20, ул. Бажова, 7, 11, ул. Триумфальной, 9 в Краснооктябрьском районе и др. А вот сотрудники УК «Омега» в Дзержинском районе Волгограда отнеслись к своим обязанностям не должным образом.

К очистке пешеходных зон, помимо дворников, подключились и дорожные службы города, заверили в мэрии. На тех площадках, где возможно использование тяжелой спецтехники, уборку осуществляют комбинированные дорожные машины. Кроме того, несколько единиц этой спецтехники выделено для устранения гололедицы на придомовых пространствах, объединяющих большое количество жилых зданий.



