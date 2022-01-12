Общество

В мэрии Волгограда нашли оправдание проигранной борьбе с гололедом

Общество 12.01.2022 15:41
0
12.01.2022 15:41


Частые переходы температуры воздуха через ноль приводят к смыванию талой водой противогололедных реагентов. Из-за этого коммунальщикам приходится возвращаться на те же объекты для повторной обработки. Так, сообщает ИА «Высота 102», объяснили в администрации Волгограда проблемы с обработкой пешеходных зон и тротуаров от гололеда, который доставил немало проблем волгоградцам и вызвал их возмущение плохой уборкой города.
Напомним, в мэрии заверяли, что около 1,5 тысяч дворников стали освобождать внутридомовые территории от льда с пяти утра. В администрации назвали отличников дворового труда. Это – дворы  по ул. Пожарского,338 а/б, ул. Минина 10а, ул. 64-й Армии, 131, ул. Федорова, 4 в Кировском районе, на ул. Автотранспортной, 35,37, ул. Грушевской,3 Ворошиловского района, пос. ГЭС, ул. Борьбы,11, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Ополченской, 34-36 Тракторозаводского района, ул. Поддубного 12, 14, 20, ул. Бажова, 7, 11, ул. Триумфальной, 9 в Краснооктябрьском районе и др. А вот сотрудники УК «Омега» в Дзержинском районе Волгограда отнеслись к своим обязанностям не должным образом. 
К очистке пешеходных зон, помимо дворников, подключились и дорожные службы города, заверили в мэрии. На тех площадках, где возможно использование тяжелой спецтехники, уборку осуществляют комбинированные дорожные машины. Кроме того, несколько единиц этой спецтехники выделено для устранения гололедицы на придомовых пространствах, объединяющих большое количество жилых зданий.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
12.01.2022 17:26
Общество 12.01.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2022 16:46
Общество 12.01.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2022 15:46
Общество 12.01.2022 15:46
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2022 11:16
Общество 12.01.2022 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2022 09:29
Общество 12.01.2022 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
12.01.2022 08:10
Общество 12.01.2022 08:10
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 20:02
Общество 11.01.2022 20:02
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 18:33
Общество 11.01.2022 18:33
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 17:44
Общество 11.01.2022 17:44
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 17:22
Общество 11.01.2022 17:22
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 16:25
Общество 11.01.2022 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 15:23
Общество 11.01.2022 15:23
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 10:57
Общество 11.01.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 10:54
Общество 11.01.2022 10:54
Комментарии

0
Далее
Общество
11.01.2022 10:28
Общество 11.01.2022 10:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:32
Волгоградская область заказала первую партию «Спутник М» для подростковСмотреть фотографии
20:00
Аферисты «повесили» на волгоградца две тысячи фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
19:12
Две тысячи заболевших в сутки ожидают в Волгоградской области из-за «омикрона»Смотреть фотографии
17:26
"Никому мы не сдались": в Волгограде забыли расчистить подходы к школамСмотреть фотографииCмотреть видео
16:46
С улиц Волгограда пропал востребованный у горожан автобусСмотреть фотографии
15:46
Администрация Волгограда может переехать в шикарное здание с колоннамиСмотреть фотографии
15:41
В мэрии Волгограда нашли оправдание проигранной борьбе с гололедомСмотреть фотографии
15:33
Коммунальщики починили частный водопровод после потопа в поселке ВолгоградаСмотреть фотографии
15:26
Осужденному грозит новый срок за насилие в волгоградской колонииСмотреть фотографии
13:53
В Волгоградской области готовятся к вакцинации подростковСмотреть фотографии
12:42
Эксперты назвали сроки распространения «омикрона» в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:25
В Волгоградской области втрое уменьшилось число госпитализированных с COVID-19Смотреть фотографии
12:07
Коронавирус за сутки унес жизни 16 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:42
В Волгограде из-за гололеда столкнулись два грузовикаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:16
Суд в Волгоградской области оштрафовал перевозчика за непривитых водителейСмотреть фотографии
10:02
Из-за заноса прицепа на трассе в Волгоградской области погибла женщинаСмотреть фотографии
09:29
Минздрав РФ зафиксировал рост преждевременной смертности в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:10
Убийственный гололед сковал улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
Обитатели заброшенного полустанка в Волгограде бросают свои жилищаСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде аферисты без фантазии вернулись к старым схемам мошенничестваСмотреть фотографии
18:33
Жители Волгоградской области стали меньше пить в новом годуСмотреть фотографии
18:02
Имущество подсудимого экс-директора волгоградской спортшколы распродают за долгиСмотреть фотографии
17:44
Горы отходов после ремонта проспекта Жукова выросли у кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Волгограду дадут 1 миллиард на ремонт внутридворовых дорогСмотреть фотографии
16:55
На волгоградских рынках ловят торгующих в обход кассы предпринимателейСмотреть фотографии
16:25
Два следовавших в Волгоград самолета улетели в Ростов-на-ДонуСмотреть фотографии
16:16
Вину признал: ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской пойме осудили за аферу с нацпроектомСмотреть фотографии
15:23
Волгоград заметет снегом на старый Новый годСмотреть фотографии
14:55
В Котово Волгоградской области семь многоквартирных домов остались без теплаСмотреть фотографии
14:24
Собака с биркой покусала волгоградца около каткаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 