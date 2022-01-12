



Руководитель ПАТП «Фроловское» филиала ГУП ВО «Волгоградавтотранс» оштрафован на 10 тысяч рублей за непривитых сотрудников. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском районном суде Волгоградской области, предприятие оказывает услуги в сфере перевозки пассажиров общественным транспортом. Однако его руководитель не обеспечил исполнение постановления главного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 года №01/3 «О проведении профилактических прививок группам граждан по эпидемическим показаниям». Так, 14 сотрудников организации не прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 до конца сентября 2021 года и продолжали работать. Суд посчитал, что директор ПАТП «Фроловское» нарушил и постановление губернатора, и правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.

Напомним, отказавшиеся от вакцинации сотрудники различных организаций в Волгоградской области также обращались в суды из-за незаконного, по их мнению, отстранения от работы. Однако в большинстве случаев судьи вставали на сторону работодателей. Исключение составил случай с отстранением от работы непривитой сотрудницы интернет-магазина. Краснооктябрьский районный суд Волгограда в конце прошлого года постановил восстановить женщину на работе и выплатить ей компенсацию за вынужденные прогулы.

Фото из архива ИА "Высота 102".