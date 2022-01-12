Общество 12.01.2022 11:16
0
12.01.2022 11:16
Руководитель ПАТП «Фроловское» филиала ГУП ВО «Волгоградавтотранс» оштрафован на 10 тысяч рублей за непривитых сотрудников. Как сообщили ИА «Высота 102» во Фроловском районном суде Волгоградской области, предприятие оказывает услуги в сфере перевозки пассажиров общественным транспортом. Однако его руководитель не обеспечил исполнение постановления главного санитарного врача по Волгоградской области от 27.07.2021 года №01/3 «О проведении профилактических прививок группам граждан по эпидемическим показаниям». Так, 14 сотрудников организации не прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 до конца сентября 2021 года и продолжали работать. Суд посчитал, что директор ПАТП «Фроловское» нарушил и постановление губернатора, и правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.
Напомним, отказавшиеся от вакцинации сотрудники различных организаций в Волгоградской области также обращались в суды из-за незаконного, по их мнению, отстранения от работы. Однако в большинстве случаев судьи вставали на сторону работодателей. Исключение составил случай с отстранением от работы непривитой сотрудницы интернет-магазина. Краснооктябрьский районный суд Волгограда в конце прошлого года постановил восстановить женщину на работе и выплатить ей компенсацию за вынужденные прогулы.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
Минздрав РФ зафиксировал рост преждевременной смертности в Волгоградской области12.01.2022 09:29
Общество 12.01.2022 09:29
Убийственный гололед сковал улицы Волгограда12.01.2022 08:10
Общество 12.01.2022 08:10
Обитатели заброшенного полустанка в Волгограде бросают свои жилища11.01.2022 20:02
Общество 11.01.2022 20:02
Жители Волгоградской области стали меньше пить в новом году11.01.2022 18:33
Общество 11.01.2022 18:33
Горы отходов после ремонта проспекта Жукова выросли у кладбища в Волгограде11.01.2022 17:44
Общество 11.01.2022 17:44
Волгограду дадут 1 миллиард на ремонт внутридворовых дорог11.01.2022 17:22
Общество 11.01.2022 17:22
Два следовавших в Волгоград самолета улетели в Ростов-на-Дону11.01.2022 16:25
Общество 11.01.2022 16:25
Волгоград заметет снегом на старый Новый год11.01.2022 15:23
Общество 11.01.2022 15:23
В Волгоградской области 1300 жителям поселка вернули миллион за невывоз мусора11.01.2022 10:57
Общество 11.01.2022 10:57
Волгоградцы не могут уехать на работу после изменения транспортной схемы11.01.2022 10:54
Общество 11.01.2022 10:54
МФЦ в Кировском районе Волгограда открылся после грандиозного ремонта11.01.2022 10:28
Общество 11.01.2022 10:28
На севере Волгограда ликвидировали порыв на магистральном водоводе11.01.2022 10:02
Общество 11.01.2022 10:02
В Волгограде два автобусных маршрута усилили в час пик11.01.2022 10:01
Общество 11.01.2022 10:01
Коммунальщики завершают ликвидацию аварии на водоводе на севере Волгограда10.01.2022 20:33
Общество 10.01.2022 20:33
«Скотина пить отказывается»: на малой родине мэра Волгограда людей травят черной водой10.01.2022 17:56
Общество 10.01.2022 17:56
Реклама