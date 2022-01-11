



Прирост расходов на товары и услуги в России за период 3–9 января 2021 г. составил +12,1% г/г., снизившись по сравнению с предшествующей неделей (+15,4% г/г). Как отмечают аналитики СберИндекса, замедление обусловлено двумя факторами: восстановлением выездного туризма и выраженным снижением трат в непродовольственной рознице.

Чистый вычет из внутреннего спроса, связанный с возобновлением зарубежных поездок, составил порядка 1‒1,5 п.п.; более точную оценку СберИндекс даст после завершения туристического сезона — в середине месяца.

На активизацию выездного туризма указывает и динамика трат на отели за границей (+57,5% г/г). Расходы на гостиницы в России в целом оставались на прошлогоднем уровне (‒1,7% г/г).

Спад спроса в непродовольственной рознице был сильнее обычного сезонного снижения (+9,0% г/г против +12,6% г/г неделей ранее). Длинные праздники традиционно приводят к значительному зашумлению данных, поэтому на текущем этапе СберИндекс лишь констатирует факт сдержанных трат.

Индекс потребительской активности, который рос перед Новым годом до 74,3 п., после завершения активных предновогодних трат снизился до характерных для начала января уровней (50,7 пункта).