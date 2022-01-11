Экономика

СберИндекс: на новогодних каникулах россияне предпочли зарубежный отдых домашнему шоппингу

Экономика 11.01.2022 14:37 Новости компаний
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11.01.2022 14:37 Новости компаний


Прирост расходов на товары и услуги в России за период 3–9 января 2021 г. составил +12,1% г/г., снизившись по сравнению с предшествующей неделей (+15,4% г/г). Как отмечают аналитики СберИндекса, замедление обусловлено двумя факторами: восстановлением выездного туризма и выраженным снижением трат в непродовольственной рознице.
Чистый вычет из внутреннего спроса, связанный с возобновлением зарубежных поездок, составил порядка 1‒1,5 п.п.; более точную оценку СберИндекс даст после завершения туристического сезона — в середине месяца.
На активизацию выездного туризма указывает и динамика трат на отели за границей (+57,5% г/г). Расходы на гостиницы в России в целом оставались на прошлогоднем уровне (‒1,7% г/г).
Спад спроса в непродовольственной рознице был сильнее обычного сезонного снижения (+9,0% г/г против +12,6% г/г неделей ранее). Длинные праздники традиционно приводят к значительному зашумлению данных, поэтому на текущем этапе СберИндекс лишь констатирует факт сдержанных трат.
Индекс потребительской активности, который рос перед Новым годом до 74,3 п., после завершения активных предновогодних трат снизился до характерных для начала января уровней (50,7 пункта).
SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.

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