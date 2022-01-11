Телеком

Премьеру документального сериала Сергея Минаева о России 2000-х покажут Wink и more.tv

Телеком 11.01.2022 14:20
0
11.01.2022 14:20


Видеосервисы Wink и more.tv представляют новый документальный проект писателя Сергея Минаева «Нулевые», посвященный одному из самых грандиозных десятилетий в новейшей истории страны.Как и первый исторический сериал Сергея Минаева «Девяностые» — это будет совместный оригинальный проект Wink и more.tv.
«Нулевые», премьера которых состоится в 2022 году, станут прямым продолжением «Девяностых». Сериал расскажет о том, как после тяжелых лет экономика страны вошла в стадию бурного роста, что коренным образом повлияло на стандарты жизни и потребления. Цены на нефть были запредельно высоки, Исинбаева ставила рекорды, Билан победил на Евровидении, Ковальчук забил гол канадцам в финале Чемпионата мира по хоккею. Казалось, нам все по плечу, а сладкая жизнь не закончится никогда. 
«Мы всей страной как будто взлетели на ракете и понеслись вверх с безумной скоростью. Акции российских компаний растут, нефть прет, мы выигрываем право на Олимпиаду и Чемпионат мира, разлетаются слухи о безумных столичных вечеринках, западные звезды практически живут здесь, порхая от корпоратива до корпоратива. Москва — главный город на планете, в нее стремятся все. “Во всем мире кризис, а в Москве пятница” — главный слоган эпохи. От этого полета на ракете у многих так заложило уши, что еще лет десять не отпускало», — отметил автор проекта, писатель и журналист Сергей Минаев.
Эпизоды сериала представят разные грани десятилетия. Так, в одной из серий авторы расскажут о подъеме российского кинематографа, который начался с выходом «Ночного дозора» Тимура Бекмамбетова. В другом эпизоде они рассмотрят появление таких этапных телевизионных проектов, как «Последний герой», «Дом-2» и «Фабрика звезд». 
Еще один значимый элемент массовой культуры тех лет — русский рэп. В серии про него создатели опишут возвышение хип-хоп группы Centr, совершившей революцию в своем жанре. Вновь, как и в «Девяностых», авторы коснутся московской ночной жизни, в тот момент достигшей пределов своего безумия. Отдельной темой в сериале станет экономическая эйфория, накрывшая Россию с бурным ростом нефтяных котировок.
Героями сериала стали Константин Эрнст, Ксения Собчак, Тимур Бекмамбетов, Алексей Кудрин, Дима Билан, Константин Хабенский, Игорь Шулинский, Ольга Бузова, Сергей Лукьяненко, Алексей Чадов, Аркадий Новиков, Петр Листерман и другие важные фигуры десятилетия.
Продюсеры проекта — Данила Шарапов и Сергей Минаев.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Телеком
07.01.2022 19:57
Телеком 07.01.2022 19:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
30.12.2021 16:05
Телеком 30.12.2021 16:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
22.12.2021 12:54
Телеком 22.12.2021 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.12.2021 20:29
Телеком 21.12.2021 20:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 16:20
Телеком 20.12.2021 16:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
20.12.2021 15:30
Телеком 20.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
19.12.2021 09:29
Телеком 19.12.2021 09:29
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
16.12.2021 17:10
Телеком 16.12.2021 17:10
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 13:00
Телеком 15.12.2021 13:00
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 11:20
Телеком 15.12.2021 11:20
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
15.12.2021 09:45
Телеком 15.12.2021 09:45
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 15:15
Телеком 14.12.2021 15:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
14.12.2021 11:48
Телеком 14.12.2021 11:48
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 15:46
Телеком 13.12.2021 15:46
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
13.12.2021 13:12
Телеком 13.12.2021 13:12
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:02
Обитатели заброшенного полустанка в Волгограде бросают свои жилищаСмотреть фотографии
18:34
В Волгограде аферисты без фантазии вернулись к старым схемам мошенничестваСмотреть фотографии
18:33
Жители Волгоградской области стали меньше пить в новом годуСмотреть фотографии
18:02
Имущество подсудимого экс-директора волгоградской спортшколы распродают за долгиСмотреть фотографии
17:44
Горы отходов после ремонта проспекта Жукова выросли у кладбища в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:22
Волгограду дадут 1 миллиард на ремонт внутридворовых дорогСмотреть фотографии
16:55
На волгоградских рынках ловят торгующих в обход кассы предпринимателейСмотреть фотографии
16:25
Два следовавших в Волгоград самолета улетели в Ростов-на-ДонуСмотреть фотографии
16:16
Вину признал: ликвидатора свалок в Волго-Ахтубинской пойме осудили за аферу с нацпроектомСмотреть фотографии
15:23
Волгоград заметет снегом на старый Новый годСмотреть фотографии
14:55
В Котово Волгоградской области семь многоквартирных домов остались без теплаСмотреть фотографии
14:24
Собака с биркой покусала волгоградца около каткаСмотреть фотографии
14:20
Премьеру документального сериала Сергея Минаева о России 2000-х покажут Wink и more.tvСмотреть фотографии
13:23
В Волгограде ректор вуза стала фигурантом уголовного делаСмотреть фотографии
12:30
Волгоградского студента осудили за фото нациста в «Бессмертном полку»Смотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области COVID-пациенты массово пошли на поправкуСмотреть фотографии
12:05
Двое мужчин погибли в огне в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
В Волгоградской области 1300 жителям поселка вернули миллион за невывоз мусораСмотреть фотографии
10:54
Волгоградцы не могут уехать на работу после изменения транспортной схемыСмотреть фотографии
10:28
МФЦ в Кировском районе Волгограда открылся после грандиозного ремонтаСмотреть фотографии
10:07
«КАМАЗ» вылетел с трассы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
На севере Волгограда ликвидировали порыв на магистральном водоводеСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде два автобусных маршрута усилили в час пикСмотреть фотографии
08:55
Две школьницы с рюкзаком денег сбежали из Волгограда ради путешествия в горыСмотреть фотографии
08:17
В Волгограде начался суд над организатором аферы с деньгами нацпроектаСмотреть фотографии
20:33
Коммунальщики завершают ликвидацию аварии на водоводе на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
20:02
В волгоградском «Роторе» - новый тренерСмотреть фотографии
19:28
Молодому волжанину грозит штраф в 100 рублей за сжигание паспортаСмотреть фотографии
17:56
«Скотина пить отказывается»: на малой родине мэра Волгограда людей травят черной водойСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Цены на проезд на пригородных маршрутах выросли после праздников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 