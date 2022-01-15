В Волгоградской области насчитали более 100 брошенных хуторов

Общество 15.01.2022 19:52
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15.01.2022 19:52
В Волгоградской области 102 хутора остались лишь на карте - на самом деле там уже давно никто не живет. Еще десятки населенных пунктов региона практически обезлюдели - в них проживает от одного до нескольких человек. В некоторые села люди приезжают лишь на летний сезон. Еще в ряде поселков никто не проживает, несмотря на наличие зарегистрированных жителей. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на актуализированные данные районных администраций.
Так, мертвые села выявлены в 17 муниципалитетах Волгоградской области - в Михайловском городском округе, в Палласовском, Кумылженском, Фроловском, Ольховском, Иловлинском, Новониколаевском, Новоаннинском, Дубовском, Ленинском, Киквидзенском, Калачевском, Дубовском, Среднеахтубинском, Алексеевском, Николаевском, Урюпинском и Нехаевском районах. Больше всего опустевших сел в Алексеевском районе Волгоградской области – 24. В Кумылженском районе таких населенных пунктов 15. Так, последние жители покинули хутора Глуховский, Водяновский, Митькин, Колотаевский, Мокров, Долговской и другие. В Николаевском районе обезлюдели 13 поселков – Чкалов, Ленинец, Рыбный, Бригада №2 и №3, Добринка, Таловка, Красное знамя и другие. Покинули свои жилища последние обитатели таких хуторов Нехаевского района, как Федосовский, Родниковский, Березовый, Потайный, Ключанский, Сычевский и других. В Михайловском городском округе нет жителей на железнодорожном разъезде Турово, в Палласовском районе люди бросили хутора Королевка, Сахаровка и Солянка. Не осталось ни одной живой души в шести хуторах Фроловского района, в трех хуторах Иловлинского района, в двух населенных пунктах Ольховского района. В Ленинском районе больше никто не живет в двух поселках, в Киквидзенском – в четырех. В Среднеахтубинском районе заброшенными стоят два хутора.
Между тем, по данным Росстата, на 1 января 2021 года численность населения Волгоградской области составляла 2 миллиона 474 тысячи 556 человек. Новые данные о количестве жителей будут известны после оглашения предварительных результатов переписи населения весной этого года.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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