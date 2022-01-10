Экономика

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение оффшорного судна для группы «Севнор»

Экономика 10.01.2022 18:57 Новости компаний
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10.01.2022 18:57 Новости компаний


ГК ВТБ Лизинг заключил с группой «Севнор» лизинговую сделку, профинансировав приобретение морского судна «Саян Князь». Сумма сделки превысила 5 млн евро, судно приобретено на условиях финансового лизинга сроком на пять лет.
Судно «Саян Князь» является современным судном снабжения буровых платформ с площадью грузовой палубы более 800 м2, с возможностью перевозки различных видов грузов в подпалубных емкостях (пресная вода, дизельное топливо, буровой раствор, цемент, барит и другие важные для обеспечения работоспособности платформы). Судно имеет систему динамического позиционирования (ДП) класса 2 с избыточностью, при которой единичный сбой в активной системе ДП не приведет к отказу. Установленная мощность двух главных двигателей 5.120 КВт. Высокая мощность, большие объемы и площади для грузов, высокий уровень ДП делают судно привлекательным для российских фрахтователей.
Сделка реализована на базе европейского субхолдинга ВТБ Лизинг с использованием международной практики. Транзакционная документация заключена в трех юрисдикциях с использованием английского, кипрского и российского права. Для проведения сделки в кратчайшие сроки при работе с поставщиком применялись обеспечительные механизмы в виде независимой гарантии и залога.
«Это еще один клиент, с которым ВТБ Лизинг работает в целевом для роста своего бизнеса сегменте морских судов. Судоходная компания «Севнор» — крупный международный частный морской оператор и действующий клиент ВТБ. Мы рады расширить наше сотрудничество за счет использования лизингового продукта, который выгодно дополняет финансовое предложение группы. Мы надеемся, что реализованная сделка будет способствовать экономическому развитию компании и укреплению ее конкурентных позиций на рынке морских грузоперевозок», — прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ГК ВТБ Лизинг.
Портфель морских судов у ВТБ Лизинг на 1 декабря 2021 г. составлял 6,6 млрд рублей. В 2022 году компания планирует увеличить его в 2,5-3 раза, на 10–15 млрд рублей.

 

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