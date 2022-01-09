



Победителями акции «Подарки любимым» торгового центра «Ворошиловский» стали 6560 человек. Кто именно эти счастливчики, организаторы определили в прямом эфире на онлайн платформе «YouTube» 8 января 2022 года.

Напомним, стать участником и претендовать на выигрыш могли посетители торгового центра, которые с 15 ноября 2021 года по 8 января 2022 года сделали покупку на сумму от 3000 рублей в одном чеке в любом магазине ТЦ кроме гипермаркета «Перекрёсток». Каждая заполненная анкета при предъявлении чека автоматически приобретала статус участника розыгрыша главных призов.

«Всего в нашей акции участвовало 6560 человек. Общий денежный призовой фонд составил 200 тысяч рублей. Денежные призы в виде сертификата на шопинг выиграли 79 участников, а еще 49 – получили ценные подарки от наших партнеров», – рассказали организаторы акции.

Победители акции

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 1000 рублей выиграли 30 участников с номерами: 2232, 4637, 4210, 4817, 4943, 4131, 3842, 535, 1857, 5094, 714, 1046, 1490, 3924, 3421, 5223, 119, 4420, 5409, 2155, 5734, 4646, 5563, 243, 832, 2527, 2684, 4856, 786, 386.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 2000 рублей – 20 участников с номерами: 5667, 4329, 2992, 395, 6317, 2472, 6289, 6180, 4590, 2242, 4219, 4565, 369, 5137, 5771, 1808, 1210, 3302, 4180, 6203.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3000 рублей – 15 участников с номерами: 3565, 5125, 6011, 1357, 3471, 5572, 5059, 2371, 5032, 4241, 2182, 4445, 1997, 3991, 1885.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 3500 рублей – 10 участников с номерами: 428, 155, 3928, 2737, 674, 5489, 4889, 5525, 2171, 1029.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 5000 рублей – 2 участника с номерами: 2892 и 3542.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 10000 рублей – участник с номером: 6439.

Сертификат на шопинг в ТЦ «Ворошиловский» номиналом 30000 рублей – участник с номером: 3816.

Магазины-партнеры предоставили ценные подарки следующим номерам:

● Золотой Союз – 5081, 1239, 1011.

● MarcCain, Pianta – 4580, 1559.

● MarcCain, Pianta, SmartVision – 2866.

● MarcCain, SmartVision, Device-Cover – 953, 4803, 4876, 6496.

● Gerry Weber, Betty Barclay, SmartVision, Device-Cover – 816, 659, 5291, 3571, 1085.

● Gerry Weber, Betty Barclay, Velars, Ориент-Техно – 5451, 4091, 3311, 1929, 2085.

● Gerry Weber, Betty Barclay, Velars, Delmarc – 6270, 6337, 1378, 2806, 6144.

● Swarovski, Perfeo, Ardia Star, UnoWoman, Bubble Waffle – 3487, 6161, 4011, 1948, 2408.

● Pharmamag & Parikmag, Наше Золото, Ardia Star, UnoWoman, Bubble Waffle, кинотеатр «5 звезд» – 5787, 5250, 228, 2786.

● Device-Cover, Наше Золото, Ardia Star, UnoWoman, Bubble Waffle, кинотеатр «5 звезд», Упаковка Подарков – 1070.

● Miata, Good Manners, Наше Золото, Bubble Waffle, Упаковка Подарков – 6486, 1840, 789, 3854, 3515.

● Magdalina, Открытая книга, Bubble Waffle, кинотеатр «5 звезд», Упаковка Подарков – 5262, 4608, 1170, 1835, 1540.

● Золотое Яблоко – 2285.

● Санаторий «Эльтон» – 2092, 1348, 4481.

Организатор акции связывается с победителями по телефону и/или электронной почте, указанные в Анкетах номера, которые были признаны выигрышными.

Уточним, согласно правилам проведения акции , получение выигрышей (призов) по результатам проведенного финала Акции возможно, если соблюдены все следующие условия:

– Участник Акции (номер Купона) оказался победителем (выигрышным) в финале Акции, что подтверждается записью в Протоколе (официальной таблице результатов проведения розыгрышей);

– Участник предъявляет выигрышный Купон и чек от соответствующей покупки;

– Участник предъявляет свой паспорт гражданина РФ, ФИО в котором совпадает с ФИО, указанными в Анкете и выигрышном Купоне.

Получить выигрыши и призы финала Акции можно не позднее 12 февраля 2022 года в ТЦ «Ворошиловский» по адресу: г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д.9б. Телефон для справок 8-937-090-24-22.