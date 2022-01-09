Общество

Жителей двух районов Волгограда оставят без востребованной маршрутки

Общество 09.01.2022 10:57
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09.01.2022 10:57


С 1 марта 2022 года востребованный у волгоградцев маршрут №3с сократится вдвое: из обновленной схемы движения исключили улицы в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Маршрутки будут курсировать из СНТ «Берендей» в Кировском районе до остановки «Детский центр» на улице Краснознаменской в Центральном районе. Протяженность маршрута уменьшится с 44 км до 22 км. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обновленный реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, опубликованный на сайте департамента городского хозяйства (ДГХ) Волгограда.
Изменения в реестр внесены на основании распоряжения ДГХ №377-р от 13 октября 2021 года. Обслуживать урезанный маршрут будут по-прежнему четыре частных перевозчика: ООО «Галант», индивидуальные предприниматели Бондаренко Ю.А., Бондаренко В.В. и Плехов И.Г.
В настоящее время маршрутки №3с следуют из Кировского района через Советский по проспекту Университетскому, далее по улицам Череповецкой, Ардатовской, Баррикадной, Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе, проспекту им. Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районе. Микроавтобусы проезжают по улице 39-й Гвардейской и крайне востребованы жителями этой и прилегающих улиц. Затем маршрутки следуют по Второй Продольной магистрали в Тракторозаводский район и доезжают до улицы Мясникова на Спартановке.
Информагентство направило запрос в пресс-службу администрации Волгограда с просьбой разъяснить, чем вызваны очередные изменения в транспортной схеме города.
Напомним, в конце минувшего года чиновники перекроили несколько автобусных и троллейбусных маршрутов в Волгограде. Изменения коснулись схем движения автобусов №№55, 35, 95, 77, троллейбусов №№9, 10а и 12 – последнему присвоили новый-старый номер 8. Наряду с коррективами в транспортную схему повысились цены на проезд в муниципальном общественном транспорте: соответствующее решение приняли депутаты Волгоградской гордумы.

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