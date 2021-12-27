В Волгограде по просьбе горожан изменят автобусный маршрут №77





Муниципалитет по просьбе жителей города вносит изменения в схему движения автобусного маршрута №77 в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, с 1 января пассажиры теперь смогут доехать до Волгоградского государственного университета, кардио- и перинатального центров.

Изменения в схему движения общественного транспорта вносятся по запросам студентов и преподавателей ВолГУ, сотрудников и пациентов медицинских учреждений. При движении по Университетскому проспекту автобусы станут поворачивать на улицу Владимира Петровского. По ней пассажиры доедут до образовательного учреждения и кардиоцентра, где автобус развернется и по той же улице проследует на Университетский проспект и далее по своему обычному направлению. Остановка «ТРК «Акварель» на ул. Петровского будет действовать в режиме «по требованию». Корректировка маршрута, как пояснили в мэрии, позволит без проблем доехать до важных соцучреждений жителям из Красноармейского, Кировского, Советского, Ворошиловского и Центрального районов Волгограда.







