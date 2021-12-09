Волгоградцам грозит транспортный коллапс после усечения маршрутов











Власти Волгограда на ближайшие два года перекраивают транспортную схему – под изменения попали несколько маршрутов, а последствия от нововведения уже с нового года могут ощутить на себе жители нескольких районов города. Как сообщает ИА «Высота 102», о планах властей рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. Чиновник, в частности, пояснил, что задумки властей города в сфере транспортного обслуживания связаны в первую очередь с развитием трамвайной и троллейбусной сети с учетом предстоящей закупки 56 троллейбусов на так называемом автономном ходу, что позволяет их использовать и как троллейбусы, и как автобусы.

При этом с 1 января возвращается троллейбус в поселок Нижний Тракторный. Открываются также два новых троллейбусных маршрута, которые свяжут Жилгородок со Спартановкой и с микрорайоном Тулака. В то же время после нового года меняется схема движения автобусов №95, №55 и №№35. В частности, автобус №95 будет следовать с поселка ГЭС только до Тулака, тогда как раньше он курсировал до ВолгоГРЭС в Кировском районе. Волгоградцам, которым необходимо будет добраться до южных районов города, предстоит пересаживаться на автобус №55, который также будет ходить по другому маршруту. Он, как и прежде, будет выезжать от ДК «Строитель» в Красноармейском районе, затем спускаться по ул. Химзаводской и следовать по улицам Шумилова, Писемского, а также захватывать улицу Кирова, затем по ул. Электролесовской двигаться до Тулака, где и будет его конечная остановка. То есть с 2022 года автобус №55 не будет заезжать в Родниковую долину. При этом Сергей Комлев заверил, что заменить автобус №55 для жителей Родниковой долины вполне может маршрутка №15 с учетом того, что его загруженность составляет около 40%.





Он также признал, что у жителей Кировского района, которые ездят в центр города, могут возникнуть трудности при пользовании общественным транспортом, однако заверил, что власти увеличат количество подвижного состава на автобусном маршруте №2. Между тем, журналисты выразили опасение, что у ВПАТП №7, которая обслуживает данный маршрут, не окажется возможностей для пополнения парка с учетом того, что и сейчас происходят довольно частные поломки автобусов, а срок эксплуатации работающего транспорта подходит к концу. Сергей Комлев парировал, что автобусы могут работать и по 15 лет, а возможности для увеличения парка подвижного состава у предприятия будут с учетом 20 бывших в эксплуатации автобусов, которые передает Москва Волгограду.





Чиновник заверил, что пересмотр транспортной схемы связан в первую очередь с выбором экологически чистого транспорта и его удобством – низким шумом, плавностью хода. А наблюдаемое сегодня «дублирование и нездоровая конкуренция», по его мнению, нецелесообразно. При этом он признал, что власти города не спрашивали мнения пассажиров, которые пользуются, в частности, тем же автобусом №95. «Да, мы проводили опрос жителей на предмет определения адресных корреспонденций, с учетом трудоустройства, досуговых центров, расположения мест притяжения, а наши специалисты проводили математическое моделирование. Мы не считаем необходимым держать в нашем линейном городе маршруты огромной протяженности, когда один автобус находится в пути около полутора-двух часов. Любая поломка, любой затор нарушают график и затрудняют логистику», – пояснил заместитель руководителя департамента городского хозяйства.

Чиновник также ответил на вопрос о дополнительных расходах, которые будут нести горожане после дробления маршрутов. В частности, он заявил, что лишь ничтожная часть пассажиров, которые добираются с той же Спартановки на автобусе №95, имеют своей конечной целью Кировский район. Кроме того, Сергей Комлев напомнил о существовании пересадочного тарифа карты «Волна», который позволяет в течение 60 минут пересаживаться на любой вид транспорта при фиксированной плате в 30 рублей.

На пресс-конференции был поднят вопрос и о возможном возрождении троллейбуса №18, который, как известно, был благополучно «похоронен» в Волгограде несколько лет назад. Однако Сергей Комлев пояснил, что данный маршрут был практически внутрирайонным, что также является нецелесообразным в условиях нашего города.





Также Сергей Комлев заявил, что власти в ближайшей перспективе рассматривают вопрос использования на дальних расстояниях автобусов еще большей вместимости. Пока же власти города намерены привлекать перевозчиков, работающих на транспорте малого и среднего классов. Конкурсные процедуры в этом сегменте транспорта будут объявлены уже в следующем году.

Между тем, жители Кировского, Советского и Тракторозаводского районов Волгограда, которых в первую очередь коснутся предстоящие изменения в транспортной схеме, уже выразили возмущение по данному поводу, ожидая усугубления проблем с общественным транспортом. Так, проживающие в районе Бекетовки волгоградцы заявили, что у них практически не будет шансов попасть в автобус №55, чтобы добраться до Тулака, так как он уже идет из Красноармейского района забитым под « завязку » . « Чиновники сначала уничтожили маршрутки, чтобы пересадить нас на автобусы, а теперь и автобусы для нас могут оказаться недоступными. Возникает вопрос - почему не спросили нашего мнения? » , - негодуют жители Кировского района.

Напомним, на днях администрация Волгограда объявила несколько аукционов на осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам. На эти цели выделено в общей сложности около 700 миллионов рублей. В настоящее время в Волгограде пассажирскими перевозками занимаются предприниматели, ООО «Волгоградский автобусный парк» и ПАТП №7.