Маршрут автобуса №55 продлят до центра Волгограда





В Волгограде внесут очередные изменения в схему движения автобусного маршрута №55: в новом году его конечной остановкой вместо площади Куйбышева станет «Детский центр» в Центральном районе. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Автобусы № 55 при движении из южной части города будут следовать по ул. Электролесовской до микрорайона Тулака и с остановкой на пл. Куйбышева продолжат движение по улицам Туркменской, Базисной, Рабоче-Крестьянской, проспекту им. Ленина, развернутся на перекрестке с ул. Ленина и по ул. Краснознаменской доедут до «Детского центра».

Ранее в администрации Волгограда заявляли, что автобус №55 с 1 января 2022 года при движении из Красноармейского района будет заезжать на ул. Химзаводскую, далее следовать по улицам Писемского, Кирова, а затем выезжать на Электролесовскую. При этом заезд в Родниковую долину отменялся. Это решение городских властей вызвало возмущение жителей этого микрорайона. Не в восторге были и жители Бекетовки, которым теперь придется пользоваться транзитным общественным транспортом, так как автобус №95 больше не будет курсировать в Кировском районе.



