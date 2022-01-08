Общество

Прямые авиарейсы соединят Волгоград с Воронежем, Белгородом и Элистой

Общество 08.01.2022 12:01
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08.01.2022 12:01


Прямые авиарейсы из Волгограда в Воронеж и Элисту начнут выполняться с 10 января, с 12 января откроется полетная программа в Белгород. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на расписание международного аэропорта Волгограда, самолеты в Воронеж и обратно будут летать по понедельникам и субботам, в Элисту – по понедельникам и пятницам. По этим направлениям программа утверждена до конца октября 2022 года.
Вылет из Волгограда в Воронеж по расписанию намечен на 08.20, прилет обратно – в 22.00. Время в пути составит 1 час 30 минут. Самолет на Элисту будет вылетать в 13.50 до 25 марта, обратный рейс прибывает в Волгоград в 16.50. С 28 марта график сдвинется: вылет – в 14.20, прилет – в 17.10. На выполнение перелета отводится 1 час.
Рейсы в Белгород будут выполняться по средам и пятницам, с конца марта время прилета и вылета так же изменится. С 12 января по 23 марта по средам самолет будет вылетать из Волгограда в Белгород в 08.00, прилетать обратно – в 14.40. По пятницам вылет в 09.35, прилет – в 15.00. С 30 марта борт из Белгорода будет прилетать в Волгоград в 12.20 и отправляться обратно в 13.10.
Напомним, маршруты из Волгограда в Воронеж, Белгород и Элисту вошли в перечень субсидируемых региональных воздушных перевозок на 2022 год. Новые рейсы будет выполнять авиакомпания Utair.

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