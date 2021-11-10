Общество

Авиарейсы из Волгограда в Белгород, Элисту и Воронеж откроются в 2022 году

Общество 10.11.2021 07:56
0
10.11.2021 07:56


География перелетов из аэропорта Волгограда расширится в 2022 году: откроются рейсы в Белгород, Элисту и Воронеж. Эти маршруты наряду с другими вошли в перечень субсидируемых региональных воздушных перевозок на будущий год. Соответствующий приказ подписан Росавиацией, сообщает ИА «Высота 102». Новые рейсы из Волгограда будет выполнять авиакомпания Utair.
На субсидирование авиарейсов по всей России из федерального бюджета в 2022 году выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в текущем году. Количество маршрутов вырастет на 40% и составит 372 направления. В Росавиации отметили, что авиакомпании подавали 26 заявлений на региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

ЖК "Кача" сдается в этом году! Ипотека с госсподдержкой действует.

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Общество
10.11.2021 08:12
Общество 10.11.2021 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 19:25
Общество 09.11.2021 19:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 16:40
Общество 09.11.2021 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 16:18
Общество 09.11.2021 16:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.11.2021 15:49
Общество 09.11.2021 15:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 15:08
Общество 09.11.2021 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 13:27
Общество 09.11.2021 13:27
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 12:49
Общество 09.11.2021 12:49
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 12:21
Общество 09.11.2021 12:21
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 11:56
Общество 09.11.2021 11:56
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 10:26
Общество 09.11.2021 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 09:59
Общество 09.11.2021 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 09:42
Общество 09.11.2021 09:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.11.2021 08:15
Общество 09.11.2021 08:15
Комментарии

0
Далее
Общество
08.11.2021 19:09
Общество 08.11.2021 19:09
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:12
Новые запреты стали действовать на общественном транспорте в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Авиарейсы из Волгограда в Белгород, Элисту и Воронеж откроются в 2022 годуСмотреть фотографии
07:29
В обжимном цехе «Красного Октября» в Волгограде запустили крупный агрегатСмотреть фотографии
20:01
Банду наркоторговцев из Москвы и Волгограда будут судить в СмоленскеСмотреть фотографии
19:25
«В три ночи был 124-м»: очереди в волгоградские поликлиники занимают с вечераСмотреть фотографииCмотреть видео
17:50
РЖД и авиаперевозчики готовы к введению QR-кодов для поездок и перелетовСмотреть фотографии
17:07
Проломившего голову таксисту подростка осудили под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:40
Волгоградское УФАС аннулировало конкурс на перевозки в ВолжскомСмотреть фотографии
16:18
УК «Сириус» расчистила дворы в центре Волгограда под новые кустарникиСмотреть фотографии
15:49
Памятник жертвам Холокоста в Волгограде открыли с участием дипломатов из ИзраиляСмотреть фотографии
15:25
Жителя Волжского обвиняют в истязании детей и клевете на чиновникаСмотреть фотографии
15:08
В Волгограде перестали курсировать четыре речных маршрутаСмотреть фотографии
14:11
Волгоградец со злости избил лопатой чужую иномаркуСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области уволился глава районаСмотреть фотографии
13:27
Волгоградский генерал проверил обстановку на КПП в ДагестанеСмотреть фотографии
13:24
«Ростелеком» внедрил процедуру удаленного заключения договора на подключение услуг для предприятий малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
13:21
КамАЗ протаранил бетономешалку на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
12:49
Легковушка с уснувшим водителем врезалась в прицеп большегруза в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:49
Собянин поздравил легендарного композитора из Волгограда Александру ПахмутовуСмотреть фотографии
12:21
Умер почетный гражданин ВолжскогоСмотреть фотографии
12:02
Новые страшные рекорды по заболевшим и умершим от COVID-19 побила Волгоградская областьСмотреть фотографии
11:56
Плата за детсады вырастет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:36
Волгоградский бизнес в пандемию исправно пополняет бюджет регионаСмотреть фотографии
11:08
Инцидент при вылете самолета в Волгоград произошел в аэропорту СамарыСмотреть фотографии
11:02
Малолетний ребенок и трое взрослых пострадали в крупной аварии в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде в дачном домике сгорел неизвестный мужчинаСмотреть фотографии
10:38
Женщина на китайской иномарке покалечилась в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:37
Астраханский ресторатор задолжала полмиллиона работникам в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:26
Путин назначил председателей двух районных судов в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:59
Звезду Давида установили в обновленном сквере Волгограда (ВИДЕО)Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 