Общество 10.11.2021 07:56
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10.11.2021 07:56
География перелетов из аэропорта Волгограда расширится в 2022 году: откроются рейсы в Белгород, Элисту и Воронеж. Эти маршруты наряду с другими вошли в перечень субсидируемых региональных воздушных перевозок на будущий год. Соответствующий приказ подписан Росавиацией, сообщает ИА «Высота 102». Новые рейсы из Волгограда будет выполнять авиакомпания Utair.
На субсидирование авиарейсов по всей России из федерального бюджета в 2022 году выделено 9,3 млрд рублей, что на 21% больше, чем в текущем году. Количество маршрутов вырастет на 40% и составит 372 направления. В Росавиации отметили, что авиакомпании подавали 26 заявлений на региональные перевозки по 645 субсидируемым маршрутам.
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