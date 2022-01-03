Жители девятиэтажки в Волжском встретили новый год с протекающей крышей





Жители девятиэтажки в Волжском Волгоградской области пожаловались в социальных сетях на протекающую крышу, из-за которой после дождя и снега в подъездах многоквартирного дома образуются лужи. «При этом за содержание жилья мы платим управляющей компании 2 тысячи рублей!», - возмущаются жильцы дома №113 по улице Мира.

Как пояснили ИА «Высота 102» волжане, проблема протечки крыши их волнует уже не первый год, однако многочисленные обращения в управляющую компанию ООО «Инвест» не дают никакого толку. «Годами просим их приехать и починить кровлю, но слышим только обещания», - рассказали они.





Из-за постоянных потопов на 9,8 и 7 этажах стены в подъездах покрылись желтыми пятнами и разводами. Все бы ничего, но на потолках в квартирах собственников также начали появляться разводы. По словам людей, некоторые отчаявшиеся соседи даже специально сделали натяжные потолки, чтобы не видеть пятна. Волжане надеются, что власти города найдут возможности помочь починить дырявую кровлю и наказать равнодушную УК. Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до руководства управляющей компании ООО «Инвест», однако этого сделать не удалось.









Фото «Жесть Волжский», ВКонтакте



