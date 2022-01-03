Общество

Жители девятиэтажки в Волжском встретили новый год с протекающей крышей

Общество 03.01.2022 17:34
0
03.01.2022 17:34


Жители девятиэтажки в Волжском Волгоградской области пожаловались в социальных сетях на протекающую крышу, из-за которой после дождя и снега в подъездах многоквартирного дома образуются лужи. «При этом за содержание жилья  мы платим управляющей компании 2 тысячи рублей!», - возмущаются жильцы дома №113 по улице Мира. 
Как пояснили ИА «Высота 102» волжане, проблема протечки крыши их волнует уже не первый год, однако многочисленные обращения в управляющую компанию ООО «Инвест» не дают никакого толку. «Годами просим их приехать и починить кровлю, но слышим только обещания», - рассказали они. 

Из-за постоянных потопов на 9,8 и 7 этажах стены в подъездах покрылись желтыми пятнами и разводами. Все бы ничего, но на потолках в квартирах собственников также начали появляться разводы. По словам людей, некоторые отчаявшиеся соседи даже специально сделали натяжные потолки, чтобы не видеть пятна. Волжане надеются, что власти города найдут возможности помочь починить дырявую кровлю и наказать равнодушную УК. Корреспондент ИА «Высота 102» пытался дозвониться до руководства управляющей компании ООО «Инвест», однако этого сделать не удалось. 


Фото «Жесть Волжский», ВКонтакте

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением на "Бейкер стрит"!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Wink подготовил киноменю для любителей нереально интересного
Общество
03.01.2022 14:08
Общество 03.01.2022 14:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2022 12:29
Общество 03.01.2022 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2022 10:33
Общество 03.01.2022 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.01.2022 09:41
Общество 03.01.2022 09:41
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 19:17
Общество 02.01.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 17:56
Общество 02.01.2022 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 16:00
Общество 02.01.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 14:31
Общество 02.01.2022 14:31
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 14:00
Общество 02.01.2022 14:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.01.2022 09:19
Общество 02.01.2022 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 19:21
Общество 01.01.2022 19:21
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 19:05
Общество 01.01.2022 19:05
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 18:28
Общество 01.01.2022 18:28
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 15:27
Общество 01.01.2022 15:27
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2022 10:22
Общество 01.01.2022 10:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Жители девятиэтажки в Волжском встретили новый год с протекающей крышейСмотреть фотографии
16:00
В Котово Волгоградской области устранили коммунальную авариюСмотреть фотографии
14:35
Губернатор Волгоградской области поручил создать два центра отцовстваСмотреть фотографии
14:08
Трагедии 2021 года, которые потрясли волгоградцевСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде обрабатывают центральную трассу после устранения засора канализацииСмотреть фотографии
12:29
Волгоградца из разбившегося автобуса «Москва-Астрахань» выписали домойСмотреть фотографии
12:15
В Волгоградской области все реже заражаются коронавирусомСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области медик перевела лжеброкеру почти 3 миллиона рублейСмотреть фотографии
10:55
За прошлогодний налет на офис микрозаймов задержали судимого волгоградцаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:50
Москвич устроил на плите Вечного огня в Волгограде пивбарСмотреть фотографииCмотреть видео
10:33
Горнолыжный склон с подъемником и тюбингом заработал в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде молодой водитель остался без лица после жесткого ДТПСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области приняли новые правила проведения свадебСмотреть фотографии
08:46
В Волгограде погиб человек в сгоревшей квартиреСмотреть фотографии
08:24
В Камышине без тепла остались 24 многоэтажки и гостиницаСмотреть фотографии
19:17
Под Волгоградом пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч за пол-литра проданного самогонаСмотреть фотографии
17:56
Прощай Бык, здравствуй Тигр: какими фото запомнится волгоградцам 2021 годСмотреть фотографии
16:21
Полки волгоградских супермаркетов опустели после Нового ГодаСмотреть фотографии
16:00
В сельской школе Волгоградской области выяснили судьбу военного летчика и воздушного стрелкаСмотреть фотографии
14:31
В волгоградском облздраве рассказали о состоянии школьника с алкогольным отравлениемСмотреть фотографии
14:00
К полицейским на южном въезде в Волгоград приехали VIP-гостиСмотреть фотографии
13:21
В ДТП с автобусом в Рязанской области пострадали двое волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
12:22
Суточная смертность от коронавируса в Волгоградской области идет на спадСмотреть фотографии
11:43
Подростка с алкогольным отравлением госпитализировали в ЦРБ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:48
В Волгоградской области после оттепели ударят морозы до -20ºСмотреть фотографии
10:23
Волгоградка покалечилась после катания на «ватрушках» во дворе новостройкиСмотреть фотографии
09:49
Нетрезвая женщина попала под колеса автобуса на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:19
Первый в 2022 году ребенок в Волгоградской области родился под бой курантовСмотреть фотографии
08:45
Волгоградским медикам выделили новый транш на поощрение раннего выявления онкологииСмотреть фотографии
19:21
Президент назначил в Волгоградской области пять новых судейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 