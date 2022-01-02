Общество 02.01.2022 14:31
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02.01.2022 14:31
Отравившегося водкой 13-летнего подростка перевели из реанимации в палату Новоаннинской ЦРБ, его состояние стабильное, сообщили в комитете здравоохранения Волгоградской области. Что конкретно диагностировали медики у ребенка, не сообщается. «Диагнозы врачи имеют право разглашать только законным представителям», – подчеркнули в облздраве.
Напомним, минувшим утром стало известно о госпитализации 13-летнего подростка в реанимационное отделение Новоаннинской ЦРБ с симптомами алкогольной интоксикации и травмой лица. По данным полиции, школьник выпил водку у себя дома, когда к его старшему брату пришли друзья. Затем компания отправилась на такси в центр Новоаннинского, и по дороге подростку стало плохо. Выходя из салона, мальчик упал. Происходящее заметили сотрудники ППС и вызвали скорую помощь.
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