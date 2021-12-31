В Волгограде общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночь





Дополнительные рейсы общественного транспорта в Волгограде в новогоднюю ночь все же будут. Как сообщили в мэрии, такое решение принято после уточнений Роспотребнадзора. После полуночи проезд на всех дополнительных рейсах будет бесплатным.

Ранее, напомним, сообщалось, что в эту новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать только до полуночи для снижения риска распространения коронавируса. В мэрии поясняли, что праздничные мероприятия в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией организованы не только в центре города, но и во всех его районах. Желающим посетить главную елку пришлось бы добираться домой на такси.

Теперь в новогоднюю ночь общественный транспорт будет курсировать по следующему расписанию:



