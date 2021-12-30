Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночь

Общество 30.12.2021 13:53
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30.12.2021 13:53
Администрация Волгограда не организует спецрейсы общественного транспорта в новогоднюю ночь, как это было в предыдущие годы до пандемии коронавируса. Автобусы, трамваи и троллейбусы будут работать до полуночи по обычному расписанию, сообщили в пресс-службе мэрии. С 1 по 9 января общественный транспорт будет курсировать по графику выходного дня.
Отсутствие ночных спецрейсов продиктовано стремлением снизить риск распространения коронавируса - в мэрии отметили, что праздничные мероприятия в связи с санитарно-эпидемиологической ситуацией организованы не только в центре города, но и во всех его районах. Однако желающие поехать именно на главную елку будут вынуждены возвращаться домой на такси.
Напомним, в предыдущие годы, за исключением 2020-ого, мэрия организовывала вывозные рейсы из центра Волгограда в его районы. Троллейбусы и трамваи работали всю новогоднюю ночь до 4-5 часов утра.
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