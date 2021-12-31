Происшествия

«Подкрадывается тихо»: в Волгограде окровавленная собака за 20 минут покусала шестерых

Происшествия 31.12.2021 13:46
0
31.12.2021 13:46


Жителей поселка Горьковский в Советском районе Волгограда охватила паника. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сегодня за 20 минут одна и та же собака покусала шестерых человек. Один человек не стал обращаться за помощью, остальные пятеро встретились в травмпункте. По свидетельствам пострадавших, собака подходит тихо, ведет себя не агрессивно до момента нападения. Она крупного размера, серого окраса, на ней следы крови. Собака может находиться на улице Терешковой, где она и совершила почти все нападения. Это оживленное место, на этой улице располагаются детский сад и почта. Жители уже позвонили в полицию. Один из пострадавших, Александр поделился снимками укусов в социальной сети в одном из мессенджеров. По его словам, у него самые легкие травмы, остальные пострадали серьезнее.
Между тем, напомним, недавно в поселке Горьковский объявилась лисица, которая также успела напасть на несколько человек. Дикое животное попало под машину, образцы тканей были направлены на исследование, которое подтвердило, что лиса была больна бешенством. Жители подозревают, что от лисицы могли заразиться собаки, обитающие в поселке.
В администрации Волгограда сообщили, что сегодня поступали звонки в муниципальную службу отлова безнадзорных животных от жителей поселка с жалобой на агрессивную собаку. В течение дня бригада приедет в поселок для поиска и отлова животного. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Происшествия
31.12.2021 11:14
Происшествия 31.12.2021 11:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.12.2021 11:00
Происшествия 31.12.2021 11:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2021 19:40
Происшествия 30.12.2021 19:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2021 13:28
Происшествия 30.12.2021 13:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2021 11:08
Происшествия 30.12.2021 11:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2021 10:44
Происшествия 30.12.2021 10:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2021 10:20
Происшествия 30.12.2021 10:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.12.2021 09:07
Происшествия 30.12.2021 09:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 17:13
Происшествия 29.12.2021 17:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 15:36
Происшествия 29.12.2021 15:36
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 13:10
Происшествия 29.12.2021 13:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 13:04
Происшествия 29.12.2021 13:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.12.2021 09:54
Происшествия 29.12.2021 09:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2021 15:13
Происшествия 28.12.2021 15:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.12.2021 10:26
Происшествия 28.12.2021 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
В Краснослободске Волгоградской области запустили новый водозабор за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:14
Жильцы девятиэтажки в Волгограде остались без холодной воды в канун Нового годаСмотреть фотографии
13:46
«Подкрадывается тихо»: в Волгограде окровавленная собака за 20 минут покусала шестерыхСмотреть фотографии
13:36
Новогоднее чудо: волгоградские врачи спасли молодую женщину после 23 остановок сердцаСмотреть фотографии
12:37
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Специалисты из Казани придумали для Волгоградской области новую схему обращения с отходамиСмотреть фотографии
11:37
Мошенник под видом полицейского изъял ящик икры у волгоградской бизнесвуменСмотреть фотографии
11:14
В центре Волгограда сгорел дорогой автомобильСмотреть фотографии
11:00
Житель Волгоградской области поджег свою постельСмотреть фотографии
10:00
Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
08:07
В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
21:33
Волгоградское МЧС купило два люксовых внедорожника почти за 20 млн рублейСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде водитель насмерть сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
14:40
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котелСмотреть фотографии
13:56
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03Смотреть фотографии
13:53
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалидаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗССмотреть фотографии
11:46
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без теплаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 