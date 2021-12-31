В администрации Волгограда сообщили, что сегодня поступали звонки в муниципальную службу отлова безнадзорных животных от жителей поселка с жалобой на агрессивную собаку. В течение дня бригада приедет в поселок для поиска и отлова животного.
Происшествия 31.12.2021 13:46
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31.12.2021 13:46
В администрации Волгограда сообщили, что сегодня поступали звонки в муниципальную службу отлова безнадзорных животных от жителей поселка с жалобой на агрессивную собаку. В течение дня бригада приедет в поселок для поиска и отлова животного.
Жителей поселка Горьковский в Советском районе Волгограда охватила паника. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, сегодня за 20 минут одна и та же собака покусала шестерых человек. Один человек не стал обращаться за помощью, остальные пятеро встретились в травмпункте. По свидетельствам пострадавших, собака подходит тихо, ведет себя не агрессивно до момента нападения. Она крупного размера, серого окраса, на ней следы крови. Собака может находиться на улице Терешковой, где она и совершила почти все нападения. Это оживленное место, на этой улице располагаются детский сад и почта. Жители уже позвонили в полицию. Один из пострадавших, Александр поделился снимками укусов в социальной сети в одном из мессенджеров. По его словам, у него самые легкие травмы, остальные пострадали серьезнее.Между тем, напомним, недавно в поселке Горьковский объявилась лисица, которая также успела напасть на несколько человек. Дикое животное попало под машину, образцы тканей были направлены на исследование, которое подтвердило, что лиса была больна бешенством. Жители подозревают, что от лисицы могли заразиться собаки, обитающие в поселке.
В администрации Волгограда сообщили, что сегодня поступали звонки в муниципальную службу отлова безнадзорных животных от жителей поселка с жалобой на агрессивную собаку. В течение дня бригада приедет в поселок для поиска и отлова животного.
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