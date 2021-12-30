Экономика

Количество акционеров ВТБ увеличилось более чем на 70%

Экономика 30.12.2021 13:28 Новости компаний
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30.12.2021 13:28 Новости компаний


Количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».
Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор ВТБ, отметил: «Последние годы мы видим существенный рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку. Спрос на акции ВТБ стабильно высокий, они входят в топ-10 наиболее популярных акций российских эмитентов. Этому способствует значительный рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система взаимодействия с розничными акционерами и программы, направленные на рост вовлеченности акционеров. Мы надеемся, что последовательная реализация нашей стратегии, в том числе ее ESG-составляющей, будет способствовать росту популярности акций банка среди розничных инвесторов и в дальнейшем».

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