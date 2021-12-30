Количество акционеров ВТБ увеличилось более чем на 70%

Экономика 30.12.2021 13:28 Новости компаний
0
30.12.2021 13:28 Новости компаний
Количество розничных акционеров банка ВТБ достигло 577 тысяч (на 1 декабря 2021 года), увеличившись за год на 71%. На долю акционеров - физических лиц приходится 7% голосующих акций, что также является максимальным показателем за всю публичную историю ВТБ. Значительная часть акционеров пользуются программами льгот и привилегий для акционеров, включая пакеты услуг «Мультикарта», «Привилегия» и «Прайм».
Дмитрий Пьянов, член правления, финансовый директор ВТБ, отметил: «Последние годы мы видим существенный рост интереса частных инвесторов к фондовому рынку. Спрос на акции ВТБ стабильно высокий, они входят в топ-10 наиболее популярных акций российских эмитентов. Этому способствует значительный рост прибыльности ВТБ, а также наша комплексная система взаимодействия с розничными акционерами и программы, направленные на рост вовлеченности акционеров. Мы надеемся, что последовательная реализация нашей стратегии, в том числе ее ESG-составляющей, будет способствовать росту популярности акций банка среди розничных инвесторов и в дальнейшем».
Реклама
ВТБ переходит на цифровые талоны в отделениях30.12.2021 11:04
Экономика 30.12.2021 11:04
С помощью проекта «Дед Мороз в каждый дом» от Сбера можно пригласить волшебника для детей и взрослых30.12.2021 10:29
Экономика 30.12.2021 10:29
Режим работы СберБанка в новогодние праздники30.12.2021 09:32
Экономика 30.12.2021 09:32
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций «Газпромбанка» объемом 30 млрд рублей29.12.2021 18:23
Экономика 29.12.2021 18:23
В Волгограде Альфа-Банк открыл первый офис будущего29.12.2021 17:03
Экономика 29.12.2021 17:03
ВТБ станет партнером проекта «МегаФон 1440»29.12.2021 12:42
Экономика 29.12.2021 12:42
В Волгоградской области подвели итоги нацпроекта «Производительность труда» за 2021 год29.12.2021 12:32
Экономика 29.12.2021 12:32
Банк «Открытие»: в 2022 году доходность банковских вкладов будет покрывать инфляцию29.12.2021 12:28
Экономика 29.12.2021 12:28
Волгоградский филиал Россельхозбанка поздравляет с праздниками29.12.2021 11:20
Экономика 29.12.2021 11:20
Открытие Private Banking устроил новогодний паблик-ток с Алексеем Кортневым29.12.2021 10:42
Экономика 29.12.2021 10:42
За три месяца на завод «Красный Октябрь» пришли работать 366 волгоградцев29.12.2021 10:34
Экономика 29.12.2021 10:34
Тысяча ключевых сотрудников станут акционерами Сбера29.12.2021 09:42
Экономика 29.12.2021 09:42
Опрос ВТБ: половина россиян выбирает экологичные подарки на Новый год29.12.2021 09:15
Экономика 29.12.2021 09:15
Банк «Открытие»: в следующем году доллар имеет все шансы на укрепление29.12.2021 08:49
Экономика 29.12.2021 08:49
Эксперты ВТБ рассказали, как сэкономить на ипотеке в 2022 году28.12.2021 16:16
Экономика 28.12.2021 16:16
Реклама