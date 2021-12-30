В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалида





Администрацию Чернышковского района обязали предоставить жилье 38-летнему инвалиду II группы по решению суда. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, мужчина с 2017 года состоял на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий. В собственности жилья у мужчины нет. Установлено, что он страдает тяжелой формой хронического заболевания, которое до января 2018 года было включено в перечень заболеваний, при которых положено предоставление отдельного жилья вне очереди. Впоследствии администрацией района инвалид был исключен из списка лиц, подлежащих обеспечению жильем во внеочередном порядке.

В этой связи прокурор Чернышковского района Волгоградской области обратился в суд с иском в интересах инвалида о возложении обязанности на районную администрацию предоставить мужчине жилье, поскольку право на внеочередное обеспечение жильем возникло у гражданина до изменения действующего законодательства. Чернышковский районный суд иск прокурора полностью удовлетворен, но администрация оспорила решение в апелляционном порядке.

Волгоградский областной суд оставив жалобу без удовлетворения. Судебное решение вступило в законную силу, его исполнение взято органами прокуратуры на контроль.



