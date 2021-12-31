



Более 250 семей в Волгоградской области, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, получат наборы мандаринов и лимонов, отправленные в подарок президентом Абхазии Асланом Бжания. Цитрусовые также привезли медикам одного из ковидных госпиталей, сообщили в Волгоградском реготделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.

Грузовик с 3 тоннами мандаринов и лимонов приехал в Волгоград из Абхазии в рамках новогодней абхазо-российской акции «Ацаа Бабаду», что в переводе с абхазского означает «Дедушка Мороз». Волонтеры реготделения ВОРДИ приняли фрукты, расфасовали и развезли их большинству семей в Волгограде и Волжском и отправили в соседние города Волгоградской области.





«Подарки от президента Республики Абхазия были отгружены в г. Михайловку и г. Камышин в семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также переданы в ГКССУ СО «Детский психоневрологический интернат «Солнечный дом» г. Петров Вал, в котором воспитываются 178 детей-инвалидов», – сообщила на своей странице в Facebook председатель волгоградского реготделения ВОРДИ Ольга Седых.

Несмотря на транспортный коллапс в Волгоградской области, вызванный снегопадом, 200 килограммов цитрусовых добровольцы привезли и в реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда» в Волжском. Накануне волонтеры ВОРДИ доставили семьям оставшиеся наборы фруктов.

Фото: страница Facebook Ольги Седых.