Общество

Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской области

Общество 31.12.2021 10:00
0
31.12.2021 10:00


Более 250 семей в Волгоградской области, в которых воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, получат наборы мандаринов и лимонов, отправленные в подарок президентом Абхазии Асланом Бжания. Цитрусовые также привезли медикам одного из ковидных госпиталей, сообщили в Волгоградском реготделении Всероссийской организации родителей детей-инвалидов.
Грузовик с 3 тоннами мандаринов и лимонов приехал в Волгоград из Абхазии в рамках новогодней абхазо-российской акции «Ацаа Бабаду», что в переводе с абхазского означает «Дедушка Мороз». Волонтеры реготделения ВОРДИ приняли фрукты, расфасовали и развезли их большинству семей в Волгограде и Волжском и отправили в соседние города Волгоградской области.

«Подарки от президента Республики Абхазия были отгружены в г. Михайловку и г. Камышин в семьи, воспитывающие детей-инвалидов, а также переданы в ГКССУ СО «Детский психоневрологический интернат «Солнечный дом» г. Петров Вал, в котором воспитываются 178 детей-инвалидов», – сообщила на своей странице в Facebook председатель волгоградского реготделения ВОРДИ Ольга Седых.
Несмотря на транспортный коллапс в Волгоградской области, вызванный снегопадом,  200 килограммов цитрусовых добровольцы привезли и в реабилитационный центр для детей-инвалидов «Надежда» в Волжском. Накануне  волонтеры ВОРДИ доставили  семьям оставшиеся наборы фруктов.
Фото: страница Facebook Ольги Седых.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
31.12.2021 15:30
Общество 31.12.2021 15:30
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 14:41
Общество 31.12.2021 14:41
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 14:14
Общество 31.12.2021 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 13:36
Общество 31.12.2021 13:36
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 08:21
Общество 31.12.2021 08:21
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2021 08:07
Общество 31.12.2021 08:07
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 21:33
Общество 30.12.2021 21:33
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 17:31
Общество 30.12.2021 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 17:25
Общество 30.12.2021 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 16:34
Общество 30.12.2021 16:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 15:57
Общество 30.12.2021 15:57
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 13:53
Общество 30.12.2021 13:53
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 13:30
Общество 30.12.2021 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 12:04
Общество 30.12.2021 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
30.12.2021 11:34
Общество 30.12.2021 11:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:30
В Краснослободске Волгоградской области запустили новый водозабор за полмиллиарда рублейСмотреть фотографии
14:41
В Волгограде общественный транспорт будет работать в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
14:14
Жильцы девятиэтажки в Волгограде остались без холодной воды в канун Нового годаСмотреть фотографии
13:46
«Подкрадывается тихо»: в Волгограде окровавленная собака за 20 минут покусала шестерыхСмотреть фотографии
13:36
Новогоднее чудо: волгоградские врачи спасли молодую женщину после 23 остановок сердцаСмотреть фотографии
12:37
Новые санитарные машины разъехались по больницам Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:23
Волгоградская область перешла в «желтую» зону по COVID-19Смотреть фотографии
12:01
Специалисты из Казани придумали для Волгоградской области новую схему обращения с отходамиСмотреть фотографии
11:37
Мошенник под видом полицейского изъял ящик икры у волгоградской бизнесвуменСмотреть фотографии
11:14
В центре Волгограда сгорел дорогой автомобильСмотреть фотографии
11:00
Житель Волгоградской области поджег свою постельСмотреть фотографии
10:00
Президент Абхазии прислал 3 тонны мандаринов детям-инвалидам в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде отменили скандальную закупку iPhone для директора ГАУСмотреть фотографии
08:21
В Волгоградской области почти на 1000% выросла смертность от коронавирусаСмотреть фотографии
08:07
В начале 2022 года в Волгограде потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
21:33
Волгоградское МЧС купило два люксовых внедорожника почти за 20 млн рублейСмотреть фотографии
19:40
В Волгограде водитель насмерть сбил пешехода и скрылсяСмотреть фотографии
17:31
Онкобольных из Михайловки и Камышина официально закрепили за ВолгоградомСмотреть фотографии
17:25
В новогоднюю ночь в Волжском автобусы будут работать бесплатноСмотреть фотографии
16:34
За год суд оштрафовал волгоградские УК на 65 млн рублейСмотреть фотографии
16:05
Включайте праздник: Wink подготовил новогоднее киноменю для любителей яркого, смелого и нереально интересногоСмотреть фотографии
15:57
В Волгограде отремонтируют залатанную улицуСмотреть фотографии
14:40
В СНТ под Волгоградом после энергоколлапса взорвался печной котелСмотреть фотографии
13:56
Если заболеешь в праздники, звони 23-03-03Смотреть фотографии
13:53
Волгоградцев оставили без общественного транспорта в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
13:30
В Волгоградской области прокуратура вступилась за бездомного инвалидаСмотреть фотографии
13:28
В Волгограде машины попали в ледяную ловушку после порыва трубыСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцев предупредили о перебоях с поставками бензина на АЗССмотреть фотографии
11:46
Волгоградец погорел на афере с фальшивыми сертификатами о вакцинацииСмотреть фотографииCмотреть видео
11:34
Жители микрорайона в Волгограде ночью остались без теплаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 