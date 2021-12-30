В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый каток

Общество 30.12.2021 09:31
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30.12.2021 09:31
В новогодние праздники при поддержке Сбербанка впервые будет работать ледовый каток под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: г. Волгоград, ул.Батальонная,4. Это первый зимний сезон в обновлённом городском парке.
Новая ледовая площадка, площадью порядка 800 квадратных метров, создана на основе декоративного пруда. Территория катка благоустроена: установлены красочные ограждения, пункт проката коньков и фотозона с новогодней тематикой.
Ледовый каток рассчитан преимущественно на семьи с детьми. Одновременно на льду могут находиться порядка 80 человек.
Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Новогодние год — это волшебное время для всех нас, когда мы стараемся проводить больше времени с родными и близкими. В нашем городе появилась еще одна площадка, которая будет наполнена праздничным настроением и спортивным духом. Радует, что у банка была возможность быть причастным к созданию нового места отдыха для жителей Волгограда. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и приглашаю на СберКаток зарядиться позитивной энергией!».
Андрей Еркин, генеральный директор ООО «ВолгаСтилл», партнёр по реализации регионального проекта: «Каток Центрального парка культуры и отдыха можно назвать поистине сказочным. С него открывается чудесный вид на колесо обозрения и стадион «Арена». Мягкий свет и окружение посаженных в этом году вечнозеленых насаждений создают уютную атмосферу. Встречайте Новогоднюю сказку на новом катке!».
Посетить каток можно будет ежедневно начиная с 30 декабря и до конца февраля 2022 года. Вход платный.
30 декабря каток открыт с 14:00 до 22:00.
В новогоднюю ночь он будет работать с 10:00 и до 03:00.
01 – 09 января – с 10:00 до 23:00.
С 10 января по 28 февраля – с 10:00 до 22:00.
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