В Волгограде при поддержке Сбербанка открывается новый каток





В новогодние праздники при поддержке Сбербанка впервые будет работать ледовый каток под открытым небом в Центральном парке культуры и отдыха по адресу: г. Волгоград, ул.Батальонная,4. Это первый зимний сезон в обновлённом городском парке.

Новая ледовая площадка, площадью порядка 800 квадратных метров, создана на основе декоративного пруда. Территория катка благоустроена: установлены красочные ограждения, пункт проката коньков и фотозона с новогодней тематикой.

Ледовый каток рассчитан преимущественно на семьи с детьми. Одновременно на льду могут находиться порядка 80 человек.

Сергей Вяткин, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка: «Новогодние год — это волшебное время для всех нас, когда мы стараемся проводить больше времени с родными и близкими. В нашем городе появилась еще одна площадка, которая будет наполнена праздничным настроением и спортивным духом. Радует, что у банка была возможность быть причастным к созданию нового места отдыха для жителей Волгограда. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и приглашаю на СберКаток зарядиться позитивной энергией!».

Андрей Еркин, генеральный директор ООО «ВолгаСтилл», партнёр по реализации регионального проекта: «Каток Центрального парка культуры и отдыха можно назвать поистине сказочным. С него открывается чудесный вид на колесо обозрения и стадион «Арена». Мягкий свет и окружение посаженных в этом году вечнозеленых насаждений создают уютную атмосферу. Встречайте Новогоднюю сказку на новом катке!».

Посетить каток можно будет ежедневно начиная с 30 декабря и до конца февраля 2022 года. Вход платный.

30 декабря каток открыт с 14:00 до 22:00.

В новогоднюю ночь он будет работать с 10:00 и до 03:00.

01 – 09 января – с 10:00 до 23:00.

С 10 января по 28 февраля – с 10:00 до 22:00.