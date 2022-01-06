Что изменилось для волгоградцев после публикаций ИА «Высота 102»





Журналисты ИА «Высота 102», как обычно, всегда были на связи со своими читателями, которые не только делились интересными наблюдениями и темами, но порой обращались к нам, уже отчаявшись добиться справедливости или решить какую-то проблему. Если удавалось помочь людям, то для журналистов «Высоты 102» это было наивысшей наградой.

Сотни звонков и обращений приняла редакция ИА «Высота 102» в прошлом году от жителей, столкнувшихся с проблемами при лечении коронавируса. Кому-то не выдали положенные бесплатные лекарства, кому-то отказали в госпитализации, у кого-то потеряли больничный в поликлинике. В решении этих проблем волгоградцев редакция тесто взаимодействовала с комитетом здравоохранения Волгоградской области, сотрудники которого сразу подключались к этим вопросам. И многим, действительно, удалось помочь.

Другие по частоте обращений темы, которые волновали наших читателей – это ЖКХ и благоустройство. Не зарытые после ремонта труб траншеи, разбитые дорог, отсутствие воды, холодные батареи, наглые УК, которые не хотят выполнять свои обязанности – обо всем этом нам сообщали волгоградцы, а мы, как могли, помогали решать эти проблемы. Таких публикаций было очень много, и мы были счастливы, когда слышали слова благодарности от наших читателей за помощь в решении этих проблем.





Были и другие истории, мимо которых журналисты ИА «Высота 102» не могли пройти мимо. Еще в 2019 году 61-летняя жительница Москвы Валентина Овчарова, будучи за рулем "Toyota Land Cruiser Prado", сбила на пешеходном переходе в Волгограде 17-летнего Тиграна Минасяна. Юноша получил тяжелую травму. Небогатая семья вынуждена была тратить немалые деньги на лечение молодого человека, однако расследование уголовного дела всячески затягивалось, а виновница ДТП игнорировала явку к следователям. После нашей публикации в дело вмешалась прокуратура. Женщину быстро нашли, впоследствии ее приговорили к полутора годам ограничения свободы. Теперь у семьи есть шанс взыскать с нее ущерб за подорванное здоровье своего сына.

Поразительную оперативность проявила администрация Краснослободска после публикации материала информагентством «Высота 102» о неразберихе с дорожными знаками и комической пешеходной зеброй, выход из которой упирался прямиком в ограждение. Через три дня после выхода статьи на большинстве опасных перекрестков появились дорожные знаки, с прилегающих к дороге территорий убрали растительность. Просто и гениально была решена проблема «перехода в неизвестность» - из ограждения просто вырезали кусок. Опасные участки дороги по улице Дзержинского, где деревья закрывали обзор, также были приведены в порядок, появились и дорожные знаки. При этом жители чуть ли не два года добивались приведения к нормам безопасности дорожной инфраструктуры.

Волгоградских пенсионеров Татьяну Дмитриевну и Станислава Степановича Кучеровых из Кировского района, которые воспитывают внука-инвалида, «кошмарили» коллекторы за долг их сына. Мужчина тяжело болел, потом потерял работу, в результате не смог вовремя расплатиться по долгам и начал процедуру банкротства. Однако коллекторы решили превратить жизнь пенсионеров в ад. «Вышибалы» круглосуточно звонили пенсионерам, не давая им покоя, перерезали телевизионный кабель и угрожали выселением из квартиры и выставлением ее на торги. Коллекторы развешивали объявления по подъездам, якобы написанные от имени пенсионеров, с просьбой к соседям приносить к ним хлам и объедки. После публикации ИА «Высота 102» в дело вмешались правоохранительные органы. Помочь семейной паре решил и депутат Волгоградской гордумы Сергей Сидельников. Пенсионеров, наконец, недобросовестные коллекторы оставили в покое.





83-летней пенсионерке Нине Волковой пришлось долго жить в стрессе после того, как страховая компания предъявила ей иск почти на 130 тысяч рублей за затопление квартиры этажом ниже, которая была застрахована. Причиной аварии стала течь в трубе теплоснабжения, спрятанной под бетонной стяжкой пола. И пенсионерка не имела доступа к данным коммуникациям. Однако суд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности эксплуатирующей организации не входят, а вина лежит на собственнице квартиры. Решение суда первой инстанции пенсионерка еле пережила. После публикации ИА «Высота 102» Волгоградский облсуд отменил решение о взыскании с женщины крупной суммы, так как страховая компания отозвала свой иск.



