Что изменилось для волгоградцев после публикаций ИА «Высота 102»

Общество 06.01.2022 18:29
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06.01.2022 18:29
Журналисты ИА «Высота 102», как обычно, всегда были на связи со своими читателями, которые не только делились интересными наблюдениями и темами, но порой обращались к нам, уже отчаявшись добиться справедливости или решить какую-то проблему. Если удавалось помочь людям, то для журналистов «Высоты 102» это было наивысшей наградой.
Сотни звонков и обращений приняла редакция ИА «Высота 102» в прошлом году от жителей, столкнувшихся с проблемами при лечении коронавируса. Кому-то не выдали положенные бесплатные лекарства, кому-то отказали в госпитализации, у кого-то потеряли больничный в поликлинике. В решении этих проблем волгоградцев редакция тесто взаимодействовала с комитетом здравоохранения Волгоградской области, сотрудники которого сразу подключались к этим вопросам. И многим, действительно, удалось помочь.
Другие по частоте обращений темы, которые волновали наших читателей – это ЖКХ и благоустройство. Не зарытые после ремонта труб траншеи, разбитые дорог, отсутствие воды, холодные батареи, наглые УК, которые не хотят выполнять свои обязанности – обо всем этом нам сообщали волгоградцы, а мы, как могли, помогали решать эти проблемы. Таких публикаций было очень много, и мы были счастливы, когда слышали слова благодарности от наших читателей за помощь в решении этих проблем.
Были и другие истории, мимо которых журналисты ИА «Высота 102» не могли пройти мимо. Еще в 2019 году 61-летняя жительница Москвы Валентина Овчарова, будучи за рулем "Toyota Land Cruiser Prado", сбила на пешеходном переходе в Волгограде 17-летнего Тиграна Минасяна. Юноша получил тяжелую травму. Небогатая семья вынуждена была тратить немалые деньги на лечение молодого человека, однако расследование уголовного дела всячески затягивалось, а виновница ДТП игнорировала явку к следователям. После нашей публикации в дело вмешалась прокуратура. Женщину быстро нашли, впоследствии ее приговорили к полутора годам ограничения свободы. Теперь у семьи есть шанс взыскать с нее ущерб за подорванное здоровье своего сына.
Поразительную оперативность проявила администрация Краснослободска после публикации материала информагентством «Высота 102» о неразберихе с дорожными знаками и комической пешеходной зеброй, выход из которой упирался прямиком в ограждение. Через три дня после выхода статьи на большинстве опасных перекрестков появились дорожные знаки, с прилегающих к дороге территорий убрали растительность. Просто и гениально была решена проблема «перехода в неизвестность» - из ограждения просто вырезали кусок. Опасные участки дороги по улице Дзержинского, где деревья закрывали обзор, также были приведены в порядок, появились и дорожные знаки. При этом жители чуть ли не два года добивались приведения к нормам безопасности дорожной инфраструктуры.
Волгоградских пенсионеров Татьяну Дмитриевну и Станислава Степановича Кучеровых из Кировского района, которые воспитывают внука-инвалида, «кошмарили» коллекторы за долг их сына. Мужчина тяжело болел, потом потерял работу, в результате не смог вовремя расплатиться по долгам и начал процедуру банкротства. Однако коллекторы решили превратить жизнь пенсионеров в ад. «Вышибалы» круглосуточно звонили пенсионерам, не давая им покоя, перерезали телевизионный кабель и угрожали выселением из квартиры и выставлением ее на торги. Коллекторы развешивали объявления по подъездам, якобы написанные от имени пенсионеров, с просьбой к соседям приносить к ним хлам и объедки. После публикации ИА «Высота 102» в дело вмешались правоохранительные органы. Помочь семейной паре решил и депутат Волгоградской гордумы Сергей Сидельников. Пенсионеров, наконец, недобросовестные коллекторы оставили в покое.
83-летней пенсионерке Нине Волковой пришлось долго жить в стрессе после того, как страховая компания предъявила ей иск почти на 130 тысяч рублей за затопление квартиры этажом ниже, которая была застрахована. Причиной аварии стала течь в трубе теплоснабжения, спрятанной под бетонной стяжкой пола. И пенсионерка не имела доступа к данным коммуникациям. Однако суд посчитал, что внутриквартирные трубы теплоснабжения в зону ответственности эксплуатирующей организации не входят, а вина лежит на собственнице квартиры. Решение суда первой инстанции пенсионерка еле пережила. После публикации ИА «Высота 102» Волгоградский облсуд отменил решение о взыскании с женщины крупной суммы, так как страховая компания отозвала свой иск.
Не могла оставить нас равнодушной история 103-летнего жителя Среднеахтубинского района Николая Семеновича Лукьянова. Дедушка, ровесник Великой Октябрьской социалистической революции, живет в доме с печным отоплением. Пока были силы, управлялся по хозяйству сам, но с каждым годом топить печку дровами для него было все тяжелее. К тому же пенсионер полностью потерял зрение. После публикации статьи на Николая Семеновича обратили внимание социальные службы и чиновники, вмешалась и прокуратура. Николай Семенович получил первую группу инвалидности по зрению, ему выдали средства реабилитации. Но главное – решен вопрос о газификации его домовладения в августе 2022 года. Очень надеемся, что ровесник революции будет избавлен от необходимости закупать машины дров и топить печку в своем доме.
Более двухсот многодетных родителей из Краснослободска уже несколько лет томились в очереди на получение бесплатных земельных участков, однако она совсем не двигалась. Причиной являлось отсутствие свободной муниципальной земли в Краснослободске. Отчаявшиеся многодетные обратились за помощью к президенту Владимиру Путину, а о проблеме семей сообщило ИА «Высота 102». После этого в территориальном управлении Росимущества по Волгоградской области решили пойти навстречу жителям, которые не могли реализовать свое законное право на получение земли, и решили выделить для этой категории жителей большой участок, находящийся в собственности Российской Федерации. Хочется верить, что данные обещания будут выполнены и люди получат участки, где смогут построить дома для своих больших семей.
Жителей домов в поселке ГЭС чуть не довел до дурдома автосервис, который расположился на территории бывшей психбольницы. Индивидуальный предприниматель открыл здесь мастерскую для ремонта машин, хотя статус данного участка не предполагал размещение объектов дорожного сервиса. Круглосуточный шум не давал покоя жителям домов, расположенных всего в каких-то двадцати метров от мастерской – не спасали и пластиковые окна. Прокуратура взяла публикацию ИА «Высота 102» на контроль, итогом проверки стал предъявленный в суд иск к владельцу автосервиса с требованием прекращения использования земельного участка не по назначению.
Как гром среди ясного неба прозвучала в этом году новость для жителей заполотновской части поселка Горьковский Советского района Волгограда, что после строительства второй ветки железнодорожных путей территория, где находятся около двухсот частных домовладений, будет отрезана от центра населенного пункта. Встревоженные люди стали обращаться к местным и региональным чиновникам с просьбой не допустить нарушения прав граждан на доступное транспортное сообщение, на образование, медицинскую помощь. Однако власти кивали на РЖД – мол, это федеральный проект, и поделать ничего нельзя. Тогда жители поселка обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину, к главе СК РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Александр Бастрыкин поручил следователям разобраться в ситуации, к делу подключилась и прокуратура. Теперь действиям, а точнее, бездействию чиновников дадут оценку следователи и прокуроры. А заодно местные власти, наконец, вспомнят про часть Волгограда, где за несколько десятков лет не было построено ни одной дороги, не установлено ни одного столба уличного освещения.
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