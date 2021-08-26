Дорожники под Волгоградом нашли выход с комической зебры

Общество 26.08.2021 17:59
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26.08.2021 17:59
Поразительную оперативность и отзывчивость проявила администрация Краснослободска после публикации материала информагентством «Высота 102» «Под Волгоградом дорожники насмешили жителей комической зеброй».
«Буквально через три дня после выхода статьи у нас на большинстве опасных перекрестков появились дорожные знаки, с прилегающих к дороге территорий в большинстве своем убрана растительность, - сообщили журналистам «Высоты 102» жители. - Просто и гениально была решена проблема «перехода в неизвестность». Построенный на бюджетные денежные средства забор-оградку, в который упиралась нарисованная за бюджетные деньги «зебра», попросту был распилен для прохода пешеходов. Опасные участки дороги по улице Дзержинского, где деревья закрывали обзор, также были приведены в порядок».
Кроме того, по словам краснослободцев, перекресток ул. Ленина – пер. Кировский приобрел наконец-то знак STOP, предписывающий водителям кроме остановки на стоп-линии еще и уступить дорогу транспортным средствам, которые движутся по пересекаемой дороге.
На перекрестке ул. Ленина и ул. Калининской появилась табличка, из которой теперь ясно, что водитель не находится на главной дороге. Правда, стоп-линия без какого-либо знака СТОП и без светофора на данном перекрестке осталось непонятной.
Больше всего людей поразила скорость, с которой все это было осуществлено. Ведь они более двух лет вели переписку с чиновниками и ГИБДД и толку не было никакого. «А тут мгновенно выяснилось, что нет ничего невозможного и при желании навести порядок в городе можно в очень сжатые сроки», - рассказывают они.
Люди верят, что работа над знаками и разметкой будет продолжена, так как вопросы еще остались. Отсутствуют знаки и таблички на перекрестке ул. Тимирязевской и ул. Калининской, и в случае ДТП доказать, что при повороте налево с ул. Тимирязевской на ул. Калининскую имелось преимущество, будет затруднительно. Также остается неразгаданной тайна перехода на ул. Крупской, потому что никому неизвестно, куда он ведет. Остались вопросы и к тем, кто согласовывал проект капитального ремонта дороги.
«В любом случае, сейчас удобнее и понятнее стало передвигаться и нам, жителям, и гостям города. Все-таки приятно, когда хоть что-то делается для людей», - заключили краснослободцы, поблагодарив журналистов за внимание к их проблемам.
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