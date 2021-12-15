В дом к слепому ровеснику революции из Волгоградской области проведут газ





Власти и прокуратура озаботились судьбой 103-летнего жителя поселка Кировец Среднеахтубинского района Волгоградской области Николая Семеновича Лукьянова, о проблемах которого сообщало ИА «Высота 102» в публикации "Ослепший ровесник революции в Волгоградской области остался без льгот из-за потерянных документов". «Прокуратурой Среднеахтубинского района совместно с органами социальной защиты организована помощь пенсионеру в сборе и подготовке документов, необходимых для получения дополнительных мер социальной поддержки и присвоения группы инвалидности. В результате в кратчайшие сроки все необходимые документы были направлены в ФКУ «Главное бюро МСЭ по Волгоградской области». В настоящее время пенсионеру присвоена I группа инвалидности с предоставлением соответствующих льгот, разработана и реализуется индивидуальная программа реабилитации. Также пенсионеру назначена единовременная денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставляется социальное обслуживание на дому», - пояснила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Между тем, в администрации Среднеахтубинского района также сообщили, что соцслужбы в настоящее время занимаются обеспечением инвалида средствами технической реабилитации. Так, уже в ближайшее время он получит мобильный телефон и наручные часы с речевым выходом. Кроме того, чиновники заверили, что уже в августе в дом, где проживает Николай Семенович, проведут газ. «К этому времени владельцу необходимо выполнить за свой счет работы по установке газоиспользующего оборудования внутри дома и монтажу газовых сетей по территории своего земельного участка», - пояснили в администрации. Бесплатно сети подведут до границы участка. При этом компенсация части затрат составит 50 тысяч рублей.

Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что Николай Семенович Лукьянов лишился статуса участника Великой Отечественной войны из-за потерянных документов. С 1938 года и почти до конца войны он проходил военную службу в Монголии. Однако в 1999 году, когда происходила замена удостоверений ветеранов ВОВ согласно постановлению правительства, подтвердить свой статус Николай Семенович не смог, так как он не участвовал в боевых действиях и не имел ранений, полученных в ходе сражений в Великой Отечественной войне. При этом здоровье мужчины ухудшалось, так, он полностью потерял зрение. Но теперь, как инвалид первой группы, он может пользоваться рядом льгот. Так, после проведения газа пенсионер, наконец, избавится от необходимости топить печку и тратить немалые деньги на покупку дров.



