ТОП-11 оригинальных подарков на Новый год

Полезно знать 23.12.2021 12:34 Реклама
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23.12.2021 12:34 Реклама
Уже традиционно, в преддверии праздников, мы составляем список самых ТОП-овыхподарков на Новый Год.
Наша подборка оригинальных и полезных аксессуаров марки Volkswagen обязательно порадует вас и ваших близких.
1.Перчатки iTouch[1] с медной нитью в кончиках большого, указательного и среднего пальцев для работы с сенсорной панелью.
Цена 835,00 руб.
2.Универсальный дорожный органайзер для безопасного хранения мобильного телефона, загранпаспорта, посадочного талона, банковских карт.
Цена 2 842,00 руб.
3.Голубой силиконовый чехол для ключа Golf VII MQB[2], ключ с 3 клавишами.
Цена 649,55 руб.
4.Вязаная шапка, с отворотом и желтой этикеткой с логотипом VW.
Цена 1 988,20 руб.
5.Удобный, водонепроницаемый рюкзак, выдерживает давление 300 мм вод. ст. Имеет большой прорезной карман спереди с застёжкой-молнией со светоотражающим покрытием текстильной ленты, идеален для путешествий.
Цена 2 874,00уб.
6.Термокружка GTI[3],с матовой чёрной поверхностью. Имеет нескользящую поверхность, отлично сохраняет температуру.
Цена 3 172,00 руб.
7. Потрясающий набор принадлежности для гриля. Комплект состоит из трех предметов: вилка, щипцы, лопатка. Выполнен из нержавеющей стали, с деревянными ручками.
Цена 2093,00 руб.
8. Детские пластиковые санки из коллекции GTI[3]. Легкие и удобные при перемещении, но при этом очень прочные. Отличный подарок для вашего ребенка.
Цена 6 773,00 руб.
9.Керамическая копилка в виде автомобиля VolkswagenBeetle.
Цена 1 894,00 руб.
10.Керамическая кружка с логотипом Volkswagen.
Цена 578,00 руб.
11.Записная книжка нежно-голубого цвета с прорезиненной обложкой.
Цена 605,00 руб.
Приезжайте в Официальный сервисный центр Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане и выберите подарки для себя и своих близких.
Ул. Землячки, 82Г
Тел.: +78442 781 333
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Перевод:
[1]iTouch - (англ.) специальные перчатки для сенсорных экранов, транслитерация Айтач.
[2]Golf VII MQB - (англ.)силиконовый чехол для ключей Volkswagen, транслитерация Гольф VII ЭМКьюБи.
[3]GTI- (англ.) это вариант термина GT, который присваивается автомобилям, сочетающим спортивный дизайн и высокую производительность, транслитерация ДжиТиАй.
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