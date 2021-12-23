ТОП-11 оригинальных подарков на Новый год





Уже традиционно, в преддверии праздников, мы составляем список самых ТОП-овыхподарков на Новый Год.

Наша подборка оригинальных и полезных аксессуаров марки Volkswagen обязательно порадует вас и ваших близких.

1.Перчатки iTouch[1] с медной нитью в кончиках большого, указательного и среднего пальцев для работы с сенсорной панелью.

Цена 835,00 руб.





2.Универсальный дорожный органайзер для безопасного хранения мобильного телефона, загранпаспорта, посадочного талона, банковских карт.

Цена 2 842,00 руб.













3.Голубой силиконовый чехол для ключа Golf VII MQB[2], ключ с 3 клавишами.

Цена 649,55 руб.













4.Вязаная шапка, с отворотом и желтой этикеткой с логотипом VW.

Цена 1 988,20 руб.





5.Удобный, водонепроницаемый рюкзак, выдерживает давление 300 мм вод. ст. Имеет большой прорезной карман спереди с застёжкой-молнией со светоотражающим покрытием текстильной ленты, идеален для путешествий.

Цена 2 874,00 уб.





6.Термокружка GTI[3],с матовой чёрной поверхностью. Имеет нескользящую поверхность, отлично сохраняет температуру.

Цена 3 172,00 руб.





7. Потрясающий набор принадлежности для гриля. Комплект состоит из трех предметов: вилка, щипцы, лопатка. Выполнен из нержавеющей стали, с деревянными ручками.

Цена 2093,00 руб.













8. Детские пластиковые санки из коллекции GTI[3]. Легкие и удобные при перемещении, но при этом очень прочные. Отличный подарок для вашего ребенка.

Цена 6 773,00 руб.





9.Керамическая копилка в виде автомобиля VolkswagenBeetle.

Цена 1 894,00 руб.





10.Керамическая кружка с логотипом Volkswagen.

Цена 578,00 руб.





11.Записная книжка нежно-голубого цвета с прорезиненной обложкой.

Цена 605,00 руб.





Приезжайте в Официальный сервисный центр Volkswagen Волга-Раст на Мамаевом Кургане и выберите подарки для себя и своих близких.

Ул. Землячки, 82Г

Тел.: +78442 781 333

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Перевод:

[1]iTouch - (англ.) специальные перчатки для сенсорных экранов, транслитерация Айтач.

[2]Golf VII MQB - (англ.)силиконовый чехол для ключей Volkswagen, транслитерация Гольф VII ЭМКьюБи.

[3]GTI- (англ.) это вариант термина GT, который присваивается автомобилям, сочетающим спортивный дизайн и высокую производительность, транслитерация ДжиТиАй.