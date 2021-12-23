В Волгограде сгорела иномарка представительского класса

В Советском районе Волгограда на дороге сгорел Chrysler 300M представительского класса. О пожаре сообщили ИА «Высота 102» очевидцы произошедшего, которые за несколько километров заметили густой черный дым.

Как пояснили в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании автомобиля сегодня поступило на диспетчерский пульт в 10:38 утра. Приехавшая пожарная бригада за 14 минут ликвидировала огонь. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания автомобиля выясняется. По некоторым данным, люксовый автомобиль вспыхнул во время буксировки.

Фото, видео: Антон Антонов, ВКонтакте.