Происшествия

В Волгограде зажатого в машине пенсионера вызволяли с помощью бензопилы

Происшествия 23.12.2021 10:56
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23.12.2021 10:56




Момент жесткого столкновения водителей Hyundai Accent  и Lada Priora в Центральном районе Волгограда зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД,  по предварительным данным, накануне  в 09:30 утра Lada Priora  под управлением 27-летнего водителя на перекрестке улиц Хиросимы и Рокоссовского столкнулась  с иномаркой.  В результате сильного удара 74-летнего водителя Hyundai Accent  зажало в салоне. Подоспевшим спасателям  пришлось вызволять пенсионера с помощью бензопилы. Мужчину сразу же госпитализировали. 


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