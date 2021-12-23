В Волгограде зажатого в машине пенсионера вызволяли с помощью бензопилы

Происшествия 23.12.2021 10:56
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23.12.2021 10:56
Момент жесткого столкновения водителей Hyundai Accent и Lada Priora в Центральном районе Волгограда зафиксировали камеры уличного видеонаблюдения. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, по предварительным данным, накануне в 09:30 утра Lada Priora под управлением 27-летнего водителя на перекрестке улиц Хиросимы и Рокоссовского столкнулась с иномаркой. В результате сильного удара 74-летнего водителя Hyundai Accent зажало в салоне. Подоспевшим спасателям пришлось вызволять пенсионера с помощью бензопилы. Мужчину сразу же госпитализировали.
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