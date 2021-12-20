Общество

Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцев

Общество 20.12.2021 11:41
0
20.12.2021 11:41




С оглушительным успехом на сцене волгоградского Нового экспериментального театра состоялась премьера спектакля режиссера и актера Никиты Михалкова «12». Растроганные до глубины души зрители со слезами на глазах долго не отпускали артистов со сцены, аплодируя им вновь и вновь – большинство из них оказались большими ценителями творчества Михалкова. «Мне очень хотелось побывать на этом спектакле, и вот моя мечта сбылась. Я в восторге от постановки, которая заставила меня от начала и до конца сопереживать героям», - рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» восторженная зрительница.

Уже в гримерке, после окончания выступления он отметил, что, по его мнению, спектакль определенно удался, и волгоградцы с достоинством оценили его творение. «Мое ощущение, что спектакль был нужен зрителям. Я снова и снова рад приезжать в Волгоград», – прокомментировал оскароносный режиссер.
Драматический спектакль «12» Никита Михалков поставил по мотивам собственного одноименного фильма. В центре сюжета театрального действа, как и киноленты, обсуждение двенадцатью присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.
Сцена Нового экспериментального театра в Волгограде на несколько часов превратилась в школьный спортзал, где совещаются присяжные. Волгоградцев с первых секунд заворожили декорации: удивительный эффект погружения в постановку внесло растянутое между зрителями и актерами полотно, которое время от времени превращалось в киноэкран. Отрывки из фильма играли роль воспоминаний из прошлого чеченского подростка, оказавшегося на скамье подсудимых. В зрительном зале трудно было понять, чего же здесь больше – театра или кино, ведь режиссер намеренно балансировал между этими видами искусств. Чтобы достичь полного эффекта погруженности, Центру театра и кино под руководством Никиты Михалкова приходится возить на гастроли специальное оборудование на шести грузовых автомобилях.

На сцене НЭТ волгоградцы увидели народных и заслуженных артистов России, в том числе Никиту Михалкова, Игоря Сергеева, Николая Бурляева, Сергея Степанченко и Владимира Долинского. «Главная сила Никиты Сергеевича связана с тем, что он умеет создавать атмосферу. Он приходит на сцену, и все актеры будто бы становятся с ним умнее, талантливее и красивее», - рассказал журналистам Игорь Сергеев, исполнитель роли третьего присяжного. Он добавил, что все артисты театра под руководством мэтра получают огромный опыт, который не может сравниться ни с чем.
Второй показ спектакля «12» состоится в НЭТ сегодня, 20 декабря, в 19.00.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Звоните по телефону: +7-960-888-00-06

Общество
20.12.2021 16:51
Общество 20.12.2021 16:51
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 16:25
Общество 20.12.2021 16:25
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 16:11
Общество 20.12.2021 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 15:20
Общество 20.12.2021 15:20
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 14:03
Общество 20.12.2021 14:03
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 13:01
Общество 20.12.2021 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 12:59
Общество 20.12.2021 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 12:12
Общество 20.12.2021 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 11:45
Общество 20.12.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 10:52
Общество 20.12.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Общество
20.12.2021 07:58
Общество 20.12.2021 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 19:01
Общество 19.12.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 17:08
Общество 19.12.2021 17:08
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 16:20
Общество 19.12.2021 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
19.12.2021 11:05
Общество 19.12.2021 11:05
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:51
Волгоградцев предупредили о новой схеме движения на расширенной дорогеСмотреть фотографии
16:25
Четыре школы в Волгоградской области полностью ушли на карантинСмотреть фотографии
16:20
Билайн бизнес совместно с командой «ИКСАР» впервые в России протестировал промышленные AR-очки c 5GСмотреть фотографии
16:11
Чиновники хотят снести позорящее Волгоград наследие бывшего депутата ГосдумыСмотреть фотографии
15:30
Просто о важном: альманах о правилах безопасного поведения детей в цифровой среде появился в WinkСмотреть фотографии
15:30
Восемь больниц в Волгоградской области отказались от баллонного кислородаСмотреть фотографии
15:20
Маршрут автобуса №55 продлят до центра ВолгоградаСмотреть фотографии
14:03
Волгоградец лишил свою бывшую жену-инвалида жильяСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде сотрудники УФСБ в профессиональный праздник возложили цветыСмотреть фотографии
12:59
«Нас не догонишь»: водители Яндекс.Такси в Волгоградской области устроили тайную забастовкуСмотреть фотографии
12:28
Волгоградца обвиняют в безнравственном фотошопе снимка с ветераномСмотреть фотографии
12:14
Менеджер банка задержан в Волгограде за наглую аферу с кредитами клиентовСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области в ситуации со смертностью от COVID-19 забрезжил свет в конце туннеляСмотреть фотографии
11:45
Волгоградцам пообещали ответить на все вопросы после прямой линии губернатораСмотреть фотографии
11:41
Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:52
Дочка питерского перевозчика получила семь автобусных маршрутов в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:10
Металлурги «Красного Октября» в Волгограде перевыполнили план по сдаче металлопрокатаСмотреть фотографии
10:00
Интернет-путана обманула волгоградского безработного на 110 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:58
Районы Волгоградской области попали в долговую кабалуСмотреть фотографии
07:58
В новогоднюю ночь в Волгограде ударит мороз до -18 градусовСмотреть фотографии
19:01
В Волгограде помогающий особенным детям конный клуб может лишиться домаСмотреть фотографии
17:08
Нелетный день: в аэропорту Волгограда задерживаются авиарейсыСмотреть фотографии
16:20
Суд в Волгограде установил собственника здания храма Александра НевскогоСмотреть фотографии
14:30
В Волгоградской области снизились темпы рождения нового бизнесаСмотреть фотографии
12:24
В Волгограде расследуют смерть молодой девушки от угарного газаСмотреть фотографии
11:37
В Волгоградской области еще 36 человек скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
11:05
Сгнившее дерево ударило по бюджету Фролово Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:13
В Волгограде водитель-«торопыга» устроил массовое ДТПСмотреть фотографии
10:07
Пятеро волгоградцев остаются в больнице Саратова после ДТП с автобусом из ЖирновскаСмотреть фотографии
09:56
Под Волгоградом женщина-водитель пошла на обгон и протаранила автомобильСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 