Спектакль Михалкова «12» собрал в НЭТ полный зал впечатленных волгоградцев

С оглушительным успехом на сцене волгоградского Нового экспериментального театра состоялась премьера спектакля режиссера и актера Никиты Михалкова «12». Растроганные до глубины души зрители со слезами на глазах долго не отпускали артистов со сцены, аплодируя им вновь и вновь – большинство из них оказались большими ценителями творчества Михалкова. «Мне очень хотелось побывать на этом спектакле, и вот моя мечта сбылась. Я в восторге от постановки, которая заставила меня от начала и до конца сопереживать героям», - рассказала корреспонденту ИА «Высота 102» восторженная зрительница.

Уже в гримерке, после окончания выступления он отметил, что, по его мнению, спектакль определенно удался, и волгоградцы с достоинством оценили его творение. «Мое ощущение, что спектакль был нужен зрителям. Я снова и снова рад приезжать в Волгоград», – прокомментировал оскароносный режиссер.

Драматический спектакль «12» Никита Михалков поставил по мотивам собственного одноименного фильма. В центре сюжета театрального действа, как и киноленты, обсуждение двенадцатью присяжными заседателями уголовного дела об убийстве чеченским юношей своего приемного отца.

Сцена Нового экспериментального театра в Волгограде на несколько часов превратилась в школьный спортзал, где совещаются присяжные. Волгоградцев с первых секунд заворожили декорации: удивительный эффект погружения в постановку внесло растянутое между зрителями и актерами полотно, которое время от времени превращалось в киноэкран. Отрывки из фильма играли роль воспоминаний из прошлого чеченского подростка, оказавшегося на скамье подсудимых. В зрительном зале трудно было понять, чего же здесь больше – театра или кино, ведь режиссер намеренно балансировал между этими видами искусств. Чтобы достичь полного эффекта погруженности, Центру театра и кино под руководством Никиты Михалкова приходится возить на гастроли специальное оборудование на шести грузовых автомобилях.