ВТЗ освоил производство заготовки квадратного сечения из нержавеющей стали





Волжский трубный завод (ВТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), освоил производство непрерывнолитой заготовки квадратного сечения 360×360 мм из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. Продукция может быть использована для изготовления сортового проката, предназначенного для атомной промышленности.

Первая партия новой продукции объемом 137 тонн изготовлена в декабре в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ) ВТЗ для дальнейшего переката на предприятиях-партнерах.

Впервые при плавке стали был применен метод частичного восстановления хрома в печи. Оборудование установки непрерывной разливки стали было дополнено установкой электромагнитного перемешивания металла. Благодаря точно разработанной программе плавка и разливка стали прошли в штатном режиме.

«Внедрение новой технологии открывает большие перспективы для производства продукции из нержавеющих марок стали. Освоение производства заготовки квадратного сечения из высокотехнологичного материала позволит ВТЗ расширить сортамент трубной продукции, производимой из собственной заготовки, повысить эффективность производства и укрепить позиции ТМК на рынке», – отметил управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.

Освоение производства квадратной заготовки из нержавеющей стали – первый результат стартовавшего летом этого года масштабного проекта модернизации ЭСПЦ ВТЗ, который получил название «Нержавеющая река». Реализация проекта позволит предприятию производить новые коррозионностойкие и нержавеющие марки стали аустенитного, ферритного, мартенситного классов, а также спецстали для различных областей машиностроения, для работы в условиях агрессивных сред и для других целей. Работы по технологическому перевооружению цеха планируется завершить во второй половине 2022 года.



