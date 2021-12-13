Общество

Участникам акции водителей «Яндекс.Такси» в Волгограде грозит арест до десяти суток

Общество 13.12.2021 17:14
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13.12.2021 17:14


В Дзержинский районный суд Волгограда поступили четыре материала об организации публичного мероприятия в отношении четырех мужчин, которые сегодня принимали участие в акции таксистов на парковке около ТРЦ «Мармелад». Как сообщила ИА «Высота 102» руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, это мужчины в возрасте от 32 лет до 51 года. На волгоградцев были составлены административные протоколы по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ – организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведения. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный арест на срок до десяти суток. 
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102» , сегодня утром около ТРЦ «Мармелад» собрались несколько десятков водителей «Яндекс.Такси», которые выступили с рядом экономических требований к агрегатору. Таксисты потребовали введения твердых ставок, полной информации о маршруте от начальной и до конечной остановок, а также снижения «грабительского», по их мнению, процента, который забирает «Яндекс.Такси». 
Между тем, прямо на акции был задержан один из участников, которому вменили организацию публичного мероприятия без подачи уведомления. Однако коллеги задержанного заявили, что считают это задержание незаконным, так как собрались не на митинг, а на собрание для выработки позиции по защите своих трудовых прав. 

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