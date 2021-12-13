Волгоградцу "со связями" в Росимуществе вынесли окончательный приговор





Волгоградский областной суд озвучил окончательный вердикт 50-летнему Аркадию Манушину за совершение многомиллионного мошенничества под видом продажи автомобилей, реализуемых Росимуществом. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, Манушину назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тысяч рублей. Статья о даче взятки в крупном размере переквалифицирована на покушение на дачу взятки. В остальном приговор оставлен без изменения. Он вступил в законную силу.

Ранее приговором Ворошиловского районного суда Волгограда Манушин был признан виновным в шести эпизодах мошенничества и дачу взятки. Ему было назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф.

Судом первой инстанции установлено, что с января по март 2019 года, действуя путем обмана, Манушин совершил хищение денежных средств шести потерпевших, желающих приобрести иномарки, на общую сумму 10,9 миллиона рублей. Сообщая своим знакомым о возможности договориться с должностными лицами Росимущества в Москве о покупке по заниженной цене иностранных автомобилей, реализуемых Росимуществом в рамках исполнения государственных функций. В действительности он не намеревался совершать никаких действий по реализации автомобилей и не имел возможности повлиять на продажу органами Росимущества арестованного, конфискованного и иного имущества.

После того как один из потерпевших обратился в правоохранительные органы по факту противоправных действий Манушина, последний предложил оперуполномоченному УЭБиПК ГУ МВД РФ по Волгоградской области за денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей оказать содействие в прекращении в отношении него проверки и непривлечении к уголовной ответственности. Оперуполномоченный сообщил об этом руководству. В июле 2019 года Манушина задержали в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно УФСБ России по Волгоградской области и сотрудниками отдела №1 УЭБиПК ГУ МВД.

Расследование уголовного дела проводило СУ СК по Волгоградской области.



