



Директор транспортной организации обвиняется в нарушении правил транспортировки химических веществ, в результате чего на дорогу в Волгоградской области вылилось более 23 тонн соляной кислоты. Как сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по региону Дарья Буянова, главе компании предъявлено обвинение по ч.2 ст.247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ЧП произошло в июле 2019 года. Тогда сообщалось, водитель транспортной компании из Краснодарского края, управляя грузовым автомобилем "DAF", осуществлял транспортировку соляной кислоты с территории завода "Каустик" на завод "Титан", расположенный в республике Крым. На автодороге "Волгоград – Сальск" в период времени с 20 до 21 часов произошла разгерметизация (разрыв) цистерны, установленной на полуприцеп вышеуказанного грузового автомобиля, в результате чего на расстоянии более 5 км обочины автодороги произошел разлив 23 кубометров соляной кислоты, что повлекло загрязнение окружающей среды.

Следствием установлено, что между транспортной компанией, директором которой являлся обвиняемый, и другой коммерческой организацией был заключен договор поставки опасного груза - технической соляной кислоты.

Однако с целью экономии времени и недопущения простоя в работе, в нарушение требований законодательства об охране окружающей среды, обвиняемый заменил транспортное средство, указанное в заявке, на другое, а также предоставил для перевозки химического вещества емкость, которая по технических характеристикам не предназначалась для транспортировки соляной кислоты.

В результате в процессе транспортировки произошло образование повышенного внутреннего давления, повлекшее разгерметизацию емкости, в следствие которой соляная кислота вылилась из емкости наружу. Нанесенный ущерб почве оценивается в сумме более 5 миллионов рублей.

На стадии расследования уголовного дела на имущество обвиняемого следователями наложен арест на общую сумму более 8 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.



