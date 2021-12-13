Автовладелец в Волжском отсудил 100 тысяч за упавший на машину дорожный знак

Общество 13.12.2021 11:56
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13.12.2021 11:56
Ущерб и судебные расходы в общей сумме более 100 тысяч рублей за повреждение автомобиля Toyota RAV4 в результате падения дорожного знака взыскал житель Волжского. Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская, автовладелец подал иск о взыскании стоимости восстановительного ремонта и судебных расходов к администрации Волжского, городскому комитету благоустройства и дорожного хозяйства и МБУ "Северное". Мужчина пояснил, что 2 апреля текущего года на его иномарку, припаркованную возле парка "Гидростроитель", упал дорожный знак. В результате транспортному средству были причинены механические повреждения. Представители администрации требования не признали, заявив, что надлежащим ответчиком по делу является МБУ "Северное". В свою очередь представитель муниципального бюджетного учреждения в судебном заседании пояснил, что работы по выполнению муниципального заказа были выполнены в 2019 году, сданы по акту приема-передачи администрации Волжского. В связи с чем полагает, что надлежащим ответчиком по делу является администрация. В итоге суд постановил, что обязанность по возмещению убытков должна быть возложена на администрацию - орган, ответственный за содержание улично-дорожной сети на указанном участке. По решению суда автовладельцу должны выплатить ущерб в сумме 81 600 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15 000 рублей, а также расходы на оформление нотариальной доверенности и оплате госпошлины. Решение вступило в законную силу.
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