После сноса гаражей чиновники оставили волгоградцам болото

Общество 11.12.2021 10:23
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11.12.2021 10:23
Жители девятиэтажки спустя три года после сноса гаражей так и не дождались обещанного благоустройства придомовой территории в Тракторозаводском районе Волгограда. При этом, как сообщили ИА «Высота 102» жильцы дома №1 по ул. Баумана, проблемы заброшенной территории усугубились наличием автомойки, сточные воды которой превращают их двор в грязное месиво.
По словам волгоградцев, мало того, что администрация Тракторозаводского района в 2018 году снесла гаражи, которые своим трудом построили жильцы, так уже несколько лет власти не могут убрать свалку, образовавшуюся после сноса. «Главное для чиновников – разрушить, а там и трава не расти. Хотя, когда сносили гаражи, чиновники так торопились, что не пошли нам навстречу, когда мы просили отложить снос до весны, чтобы спокойно забрать свои вещи», - комментируют жители дома.
Просьбы жителей были проигнорированы, а гаражи сравняла с землей спецтехника. После этого интерес к данной территории у чиновников пропал. Зато жильцы вынуждены жить как на болоте из-за того, что стоки автомойки теперь беспрепятственно захватывают освободившееся пространство.
«И зимой и летом у нас вечный ручей»,- жалуются жители дома. По их словам, из-за постоянных сливов автомойки канализационный колодец забивается, и грязный поток воды через край вытекает прямо к дому. «Водоканал приезжает и чистит колодец, но все без толку»,- пояснили жильцы. Люди возмущены бездействием и не выполнением обещаний чиновников. «В 2019 году они заверяли, что в рамках месячника по благоустройству территорию очистят от мусора, а также сравняют земельный участок», - рассказали волгоградцы. Однако обещания руководства администрации Тракторозаводского района так и не были выполнены.
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