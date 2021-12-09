Общество

В Волгограде омолодят танк Т-34 на площади у завода-банкрота

Общество 09.12.2021 18:37
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09.12.2021 18:37


Танк Т-34, который стоит на постаменте на площади Дзержинского в Волгограде, готовят к ремонту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ООО "Созидание" стало победителем электронного аукциона на подготовку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению этого памятника, который является объектом культурного наследия регионального значения.
Стоимость работ составляет 560 тысяч рублей. Вся документация должна быть готова до 1 марта 2022 года. Заказчиком работ выступает МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда".
Танк Т-34 установлен в честь боевых и трудовых подвигов рабочих Волгоградского (Сталинградского) тракторного завода в годы Великой Отечественной войны. Боевая машина размещена на постаменте, облицованном гранитными плитами. Состояние памятника, находящегося возле обанкротившегося предприятия, в последнее время вызывало многочисленные нарекания у волгоградцев. 

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