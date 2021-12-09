В Волгограде омолодят танк Т-34 на площади у завода-банкрота





Танк Т-34, который стоит на постаменте на площади Дзержинского в Волгограде, готовят к ремонту. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на сайт госзакупок, ООО "Созидание" стало победителем электронного аукциона на подготовку научно-проектной документации для проведения работ по сохранению этого памятника, который является объектом культурного наследия регионального значения.

Стоимость работ составляет 560 тысяч рублей. Вся документация должна быть готова до 1 марта 2022 года. Заказчиком работ выступает МБУ "ЖКХ Тракторозаводского района Волгограда".