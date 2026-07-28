



Суды в Волгоградской области привлекли к административной ответственности пять индивидуальных предпринимателей, которые осуществляли розничную торговлю ветпрепаратами без лицензии. В отношении них назначены штрафы и предупреждения, сообщили в межрегиональном управении Россеьхознадзора.

Так, в магазине, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, реализовывали «Амитразин», «Ципровет», «Празицид» и «Котэрвин» при отсутствии лицензии. Коммерсант оштрафован.



За торговлю лекарственными препаратами для ветеринарного применения без лицензии два предпринимателя, владеющих зоомагазинами в Волгограде и в Суровикино, также были привлечены к административной ответственности. Нарушители признали вину и на момент рассмотрения дел инициировали процедуру получения лицензии.



Справка. С 1 апреля 2026 года процедура получения лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения упрощена: срок оказания государственной услуги сокращён до 8 рабочих дней, также отменено требование о наличии сертификата специалиста или прохождении аккредитации в области ветеринарии.



