



После скандала, разразившегося в школе №1 станицы Кумылженской Волгоградской области, учителя которой должны были бесплатно работать в выходные дни и дежурить в вечерних рейдах, педагогам все-таки заплатили за рабочую субботу. Правда, как они рассказали ИА «Высота 102», сумма оказалась ничтожной - за вычетом налогов они получили 239 рублей на руки.

Ранее в комитете образования и науки Волгоградской области пообещали провести проверку на предмет соблюдения трудовых прав педагогов в школе №1 Кумылженского района, которые пожаловались на действия руководства. Тогда учителя сообщили, что их заставляют работать бесплатно по субботам и выходить в выходные на вечерние рейды и в станице подростков из неблагополучных семей. После огласки этой истории вечерние рейды отменили, пообещав также учителям оплатить субботние уроки. Однако педагоги остались не в восторге от суммы, в которую оценили их труд в выходные дни. « Такие копейки, что язык не поворачивается назвать это оплатой » , - пояснили они. «ловить»





Между тем, как выяснилось, учителям, ко всему прочему, приходилось нести дополнительные расходы. Например, по словам одного из педагогов, за свой счет проходить медосмотр, который должен оплачиваться из средств школы. « В мае с нас собрали 2 раза по 800 рублей на санитарную книжку. Еще 1300 мы отдали за тест на ковид, а потом 2550 рублей за медосмотр » , - рассказала одна из сотрудниц образовательного учреждения. Деньги им вернули только после обращения в прокуратуру, но из-за вычета налогов они получили меньше, чем потратили, говорят педагоги. Некоторые из них, недовольные уменьшением зарплат, решили обратиться в суд, считая действия руководства нарушением Трудового кодекса РФ, а пять учителей хотят уволиться до конца учебного года.