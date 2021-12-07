Экономика

Волгоградские аграрии перевыполнили план по экспорту зерна

Экономика 07.12.2021 15:58
0
07.12.2021 15:58


Объем прямого экспорта выращенного в Волгоградской области зерна в 2021 году составил 113,3% от плана по нацпроекту и вдвое превысил объем по результату 2020 года. В абсолютном выражении он составил 400 тысяч тонн общей стоимостью 95 млн долларов, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Всего в текущем году с волгоградских полей собрано 4,1 млн тонн зерновых, 345 тысяч тонн кукурузы, более 1 млн тонн овощей. Аграрии вырастили и убрали 1,450 млн тонн масличных культур – на 30% больше, чем в прошлом году. По сравнению в 2014 годом урожай этих культур возрос на 80%. Таким образом, Волгоградская область выполнила задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря возвращению в оборот неиспользуемой пашни и сотрудничеству фермеров с учеными.
В 2021 году производители молока, яйца и мяса также увеличили на 1,8% и 1,7% поголовье крупного рогатого скота и птицы соответственно. «В целом ожидаем, что по итогам 2021 года объем валовой продукции в отрасли сельского хозяйства составит 180 млрд рублей — на уровне прошлого, очень успешного для растениеводства года», – сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выступая на встрече аграриев, состоявшейся в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Глава региона вручил государственные и региональные награды лучшим работникам и предприятиям сферы и благодарил их за самоотверженный труд. «Эти результаты, даже в таких непростых условиях, как сегодня, могут получать только люди, которые по-настоящему любят свою работу, трудятся непосредственно на земле, любят свою землю, — обратился к представителям отрасли Андрей Бочаров. — Благодарю каждого из вас и в вашем лице все трудовые коллективы агропромышленного комплекса Волгоградской области за труд, за хороший урожай, за высокие производственные результаты».
По данным администрации Волгоградской области, с 2014 года в аграрный сектор экономики Волгоградской области инвестировано порядка 50 млрд рублей, сейчас реализуются 317 инвестпроектов на сумму 52 млрд рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

На "Бейкер стрит" всегда тепло! Квартиры с индивидуальным отоплением

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
07.12.2021 15:30
Экономика 07.12.2021 15:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 15:26
Экономика 07.12.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 14:13
Экономика 07.12.2021 14:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 14:07
Экономика 07.12.2021 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 12:14
Экономика 07.12.2021 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 11:46
Экономика 07.12.2021 11:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 11:15
Экономика 07.12.2021 11:15
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 11:13
Экономика 07.12.2021 11:13
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 10:58
Экономика 07.12.2021 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 10:30
Экономика 07.12.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.12.2021 10:29
Экономика 07.12.2021 10:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
06.12.2021 18:46
Экономика 06.12.2021 18:46
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 17:20
Экономика 06.12.2021 17:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 15:48
Экономика 06.12.2021 15:48
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.12.2021 14:21
Экономика 06.12.2021 14:21
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:11
«Был взрыв и пламя»: в Волгограде жильцы пострадавшего дома боятся возвращаться в свои квартирыСмотреть фотографииCмотреть видео
16:53
На полках волгоградских магазинов появилась молочка со QR-кодомСмотреть фотографии
15:58
Волгоградские аграрии перевыполнили план по экспорту зернаСмотреть фотографии
15:35
ЦИК РФ предложила оставить Виктора Черячукина главой облизбиркома на второй срокСмотреть фотографии
14:52
В Волгограде 78-летняя женщина пострадала при взрыве газовой колонкиСмотреть фотографии
14:13
Банк «Открытие» в седьмой раз проведет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»Смотреть фотографии
13:30
Легковушка вспыхнула после столкновения с деревом в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:23
Разъяренный пьяный водитель протаранил АЗС под Волгоградом и уснулСмотреть фотографииCмотреть видео
12:32
Список жертв коронавируса в Волгоградской области вырос до 4830 человекСмотреть фотографии
12:19
Волгоградские водители бастовали против агрегатора таксиСмотреть фотографии
11:30
ДТП перед мостом через Волжскую ГЭС попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:15
Письма налоговой проигнорировали 18% жителей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:09
57-летний житель Волгоградской области погиб под колесами «УАЗа»Смотреть фотографии
10:52
Волгоградскую область завалили вакцинами от коронавирусаСмотреть фотографии
10:45
Юная мошенница из Волгограда оставила 13 клиентов без денег и одеждыСмотреть фотографии
10:30
РУСАЛ запускает десятый благотворительный Новогодний марафонСмотреть фотографии
10:29
Росстат вдохновил данными о росте доходов жителей Волгоградской области на 5 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:52
Нефтяную компанию в Волгоградской области привлекли за «лисий хвост»Смотреть фотографии
09:42
Первая продольная в Волгограде встала в огромной пробке из-за ДТП с троллейбусомСмотреть фотографииCмотреть видео
09:05
Лофт-пространство «Фабрика»: комфортная среда для бизнеса и любимое место встреч волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
08:57
Молодой мужчина погиб под Волгоградом из-за загоревшихся вещейСмотреть фотографии
08:44
Необдуманные действия при монтаже оборудования в жилом помещении могут привести к гибелиСмотреть фотографии
07:43
Волгоградская облдума закупает 500 пледовСмотреть фотографии
19:30
Один миллиард рублей нацпроекта может «смыться» в новых ливневках ВолгоградаСмотреть фотографии
17:50
«Гонконгский» грипп выявлен в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:35
Wink поздравляет со 100-летием Санкт-Петербургскую филармонию и эксклюзивно показывает фильм «Соло для зала с оркестром»Смотреть фотографии
17:24
Многодетные годами ждут земельные участки в Заволжье Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:24
Коронавирус унес жизнь 28-летней волгоградки с болезнью сердцаСмотреть фотографии
17:07
Лишили звания и свободы: в Волгограде не нашли оправдания подкинувшим наркотик полицейскимСмотреть фотографии
16:44
Повышение квалификации и новые профессии – что волгоградцы изучают онлайнСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 