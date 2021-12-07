Волгоградские аграрии перевыполнили план по экспорту зерна





Объем прямого экспорта выращенного в Волгоградской области зерна в 2021 году составил 113,3% от плана по нацпроекту и вдвое превысил объем по результату 2020 года. В абсолютном выражении он составил 400 тысяч тонн общей стоимостью 95 млн долларов, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в текущем году с волгоградских полей собрано 4,1 млн тонн зерновых, 345 тысяч тонн кукурузы, более 1 млн тонн овощей. Аграрии вырастили и убрали 1,450 млн тонн масличных культур – на 30% больше, чем в прошлом году. По сравнению в 2014 годом урожай этих культур возрос на 80%. Таким образом, Волгоградская область выполнила задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря возвращению в оборот неиспользуемой пашни и сотрудничеству фермеров с учеными.

В 2021 году производители молока, яйца и мяса также увеличили на 1,8% и 1,7% поголовье крупного рогатого скота и птицы соответственно. «В целом ожидаем, что по итогам 2021 года объем валовой продукции в отрасли сельского хозяйства составит 180 млрд рублей — на уровне прошлого, очень успешного для растениеводства года», – сказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, выступая на встрече аграриев, состоявшейся в преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.





Глава региона вручил государственные и региональные награды лучшим работникам и предприятиям сферы и благодарил их за самоотверженный труд. «Эти результаты, даже в таких непростых условиях, как сегодня, могут получать только люди, которые по-настоящему любят свою работу, трудятся непосредственно на земле, любят свою землю, — обратился к представителям отрасли Андрей Бочаров. — Благодарю каждого из вас и в вашем лице все трудовые коллективы агропромышленного комплекса Волгоградской области за труд, за хороший урожай, за высокие производственные результаты».

По данным администрации Волгоградской области, с 2014 года в аграрный сектор экономики Волгоградской области инвестировано порядка 50 млрд рублей, сейчас реализуются 317 инвестпроектов на сумму 52 млрд рублей.