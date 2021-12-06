Экономика

Банк «Открытие»: открывается регистрация на международную олимпиаду по анализу данных IDAO

Экономика 06.12.2021 17:20
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06.12.2021 17:20


Факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ, Яндекс и платиновый партнер банк «Открытие» проведут международную олимпиаду по анализу данных IDAO. Олимпиада пройдёт в два этапа: отборочный продлится с 1 по 28 февраля 2022 года, а финальный — 16–17 апреля. Регистрация открывается 6 декабря.
Планируется, что первый этап олимпиады пройдёт в онлайн-формате на Яндекс.Контесте — онлайн-платформе для организации соревнований по программированию. Заключительный этап состоится в главном офисе Яндекса в Москве.
В 2022 году первый тур IDAO посвящен решению научной задачи предсказанию свойств двумерных кристаллов различных конфигураций. Такие кристаллы, состоящие только из одного атомного слоя, обладают уникальным энергетическим ландшафтом, благодаря которому они могут играть роль мощных катализаторов, эффективных полупроводниковых и оптоинформационных элементов.
«Синтез двумерных кристаллов с заданными свойствами представляет собой принципиально новую область междисциплинарных исследований. Один из способов создания новых кристаллов - получение сплавов и контролируемое введение дефектов. Структурные дефекты существенно влияют на физические и химические свойства, такие как проводимость, фотолюминесценция, магнетизм. Пространство возможных конфигураций огромно, поэтому использование методов машинного интеллекта позволит значительно сократить время на поиск новых ключевых конфигураций, обладающих заданными свойствами», — говорит Константин Новоселов, лауреат Нобелевской премии по физике.
«Участникам необходимо собрать нейросеть расчета прямой задачи, которая обычно решается путем долгих вычислительных экспериментов. Мы подготовили данные, содержащие описания различных конфигураций кристаллов и их энергетические свойства. С точки зрения машинного обучения, входные данные представляют собой облака точек (point clouds), что дает возможность экспериментировать с различными подходами, такие как графовые нейросети, топологический анализ», — отмечает Андрей Устюжанин, заведующий лабораторией LAMBDA.
«Олимпиада IDAO проходит уже в пятый раз и с каждым годом становится всё интереснее для участников. Это не обычное мероприятие, а самостоятельное  международное соревнование, где студенты могут попробовать себя в решении сложных задач, которые напрямую связаны с наукой. Мы рады быть организаторами олимпиады и ждём её сильнейших участников у нас в Яндексе», — заявил Станислав Федотов, руководитель Школы анализа данных Яндекса в Москве.
Сергей Русанов, член правления, руководитель IT-блока банка «Открытие», заведующий кафедрой группы «Открытие» НИУ ВШЭ: «Участие в олимпиаде международного уровня открывает широкие возможности перед студентами специализации компьютерных наук в части работы с практическими кейсами. По традиции мы выставим в финале конкурса любопытную задачу из финансовой сферы. Желаю всем участникам IDAO дойти до финала и победить. Дополнительно отмечу, что IDAO — прекрасная площадка для демонстрации своих способностей перед работодателями и для завоевания профессионального признания. Мы всегда рады видеть в наших рядах новые таланты».
В 2022 IDAO состоится уже в пятый раз. В юбилейный год изменился формат олимпиады: теперь за призовые места смогут бороться только студенты. Таким образом организаторы хотят уравнять возможности участников со всего мира, чтобы у действующих сотрудников IT-компаний не было преимущества при конкуренции со студентами.
Олимпиада проводится с 2018 года, и за это время в ней приняли участие более 10 тысяч человек из 97 стран. В 2021 года финале встретились 32 сильнейшие команды из 15 стран, а в отборочном туре участвовало 648 команд: они решали задачу от лаборатории LAMBDA, которая сотрудничает с CERN и занимается исследованиями в области физики событий Большого адронного коллайдера. За годы проведения олимпиады участники решали самые разные задачи, как из IT-индустрии, так и научные: от поиска темной материи до оптимизации наполнения деньгами банкоматов.

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